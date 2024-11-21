Биткоин установил новый ценовой рекорд в $97 000 — Finance.ua

Биткоин установил новый ценовой рекорд в $97 000 Сегодня 11:25 — Криптовалюта

Биткоин установил новый ценовой рекорд в $97 000

Утром 21 ноября 2024 года курс биткоина достиг в моменте отметки в $97 852, обновив исторический максимум. Капитализация актива составляет $1,92 трлн, а доминирование — более 61%.

На момент написания курс откатился. Однако актив все еще торгуется выше $97 000.

Капитализация первой криптовалюты в моменте достигла $1,94 млрд, после чего также откатилась, согласно TradingView. Благодаря этому биткоин вернулся на седьмую позицию в глобальном рейтинге активов и контрагентов.

Показатель доминирования биткоина в моменте достиг отметки 61,8%, затем упал, но затем повторно начал расти. При подготовке этого материала он находится на отметке 61,5%.

Напомним, ранее эксперты компании QCP Capital заявили , что альтсезон, период роста альткоинов, начнется, когда показатель доминирования биткоина упадет до 58% или ниже.

На фоне скачка биткоина ростом отличились и некоторые другие криптоактивы.

Общий объем ликвидаций по фьючерсным контрактам за последние 24 часа составляет $457,52 млн. По позициям превалируют длинные. Индекс страха и жадности находится на прежнем уровне. За сутки перемен не было:

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