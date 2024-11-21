Биткоин установил новый ценовой рекорд в $97 000 — Finance.ua
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Биткоин установил новый ценовой рекорд в $97 000

Криптовалюта
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Биткоин установил новый ценовой рекорд в $97 000
Биткоин установил новый ценовой рекорд в $97 000
Утром 21 ноября 2024 года курс биткоина достиг в моменте отметки в $97 852, обновив исторический максимум. Капитализация актива составляет $1,92 трлн, а доминирование — более 61%.
На момент написания курс откатился. Однако актив все еще торгуется выше $97 000.
Биткоин установил новый ценовой рекорд в $97 000
Капитализация первой криптовалюты в моменте достигла $1,94 млрд, после чего также откатилась, согласно TradingView. Благодаря этому биткоин вернулся на седьмую позицию в глобальном рейтинге активов и контрагентов.
Биткоин установил новый ценовой рекорд в $97 000
Показатель доминирования биткоина в моменте достиг отметки 61,8%, затем упал, но затем повторно начал расти. При подготовке этого материала он находится на отметке 61,5%.
Биткоин установил новый ценовой рекорд в $97 000
Напомним, ранее эксперты компании QCP Capital заявили, что альтсезон, период роста альткоинов, начнется, когда показатель доминирования биткоина упадет до 58% или ниже.
На фоне скачка биткоина ростом отличились и некоторые другие криптоактивы.
Биткоин установил новый ценовой рекорд в $97 000
Общий объем ликвидаций по фьючерсным контрактам за последние 24 часа составляет $457,52 млн. По позициям превалируют длинные. Индекс страха и жадности находится на прежнем уровне. За сутки перемен не было:
Биткоин установил новый ценовой рекорд в $97 000
По материалам:
incrypted
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