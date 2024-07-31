Биткоин упал ниже 67 тыс. долларов из-за размышлений трейдеров о будущем криптовалют в США — Bloomberg Сегодня 11:44 — Криптовалюта

Биткоин упал ниже 67 тыс. долларов из-за размышлений трейдеров о будущем криптовалют в США — Bloomberg

Биткоин снизился после перемещения правительством США 2 млрд долларов в криптовалюте. Трейдеры опасаются реализации прибыли перед возможной победой Трампа, который обещал создать стратегический резерв.

Биткоин упал ниже 67 000 долларов в ответ на заявления о потенциальной продаже значительной части криптовалютных активов правительством США, которые обсуждали трейдеры, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Кошелек, связанный с правительством США, в понедельник перевел биткойны на сумму 2 миллиарда долларов на новый адрес, отмечают данные от компании, специализирующейся на исследовании блокчейна, Arkham Intelligence. Министерство финансов США накопило значительные суммы в криптовалюте из-за конфискаций на таких платформах, как даркнет-рынок Silk Road. Дональд Трамп, кандидат в президенты, обещал превратить эти средства в стратегический резерв для казначейства страны в случае своей победы.

Во вторник во время азиатских торгов биткоин потерял 2,2%, опустившись до 65 875 долларов, но впоследствии несколько восстановился, достигая примерно 66 600 долларов за биткоин.

Трейдеры взяли на себя длинные позиции по биткоину после выступления Трампа на конференции в Нэшвилле, штат Теннесси, на выходных, но теперь активно распродаются из-за страхов, что прибыли могут быть реализованы до возможной победы Трампа, согласно Шону Макналти, директору по торговле в Arbelos Markets. В то же время, Ether рос третий день подряд, колеблясь вокруг отметки в 3 400 долларов несмотря на отток средств из вновь созданных спотовых фондов Ether в США.

«Рынок, возможно, становится невосприимчивым к цифрам оттока новостей из-за ротации от более дорогих ETHE к более дешевым ETF», — заявили аналитики QCP Capital.

УНН По материалам:

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