Биткоин пробил психологическую отметку: названо условие роста до $28 тыс. — Finance.ua

Биткоин пробил психологическую отметку: названо условие роста до $28 тыс. Сегодня 15:11 — Финтех и Карты

Курс биткоина впервые за месяц преодолел отметку в $22 тысячи, что привело к росту стоимости альткоинов и общей капитализации крипторынка до $1 трлн. Поэтому криптоаналитик допустил продолжение «растущей» тенденции при условии консолидации трейдеров.

Согласно данным крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT, 18 июля стоимость BTC выросла более чем на 4,6% за сутки и достигла $22,5 тыс. за монету, но позже скорректировалась до $22,2 тыс. Рыночная капитализация биткоина оценивается в $424 млрд.

На этом фоне резко выросли и главные альтокины. Курс крупнейшего из них — Ethereum — вырос за выходные на 13% и достиг месячного максимума на отметке $1497 за коин. Рыночная капитализация этой криптовалюты — $179 млрд.

Однако основными бенефициарами ралли все же стали следующие монеты:

ApeCoin (APE) вырос до $6,21 (+22,5%);

Polygon (MATIC) — $0,9283 (+22%);

Ethereum Classic (ETC) — до $23 (+21,1%).

В связи с этим рыночная капитализация криптовалюты достигала $1,01 трлн. Таким образом, доминирование биткоина составляет 41,8%, а «эфира» — 17,7%".

По данным аналитической платформы Coinglass, на фоне резкого роста курсов криптовалют на биржах были ликвидированы позиции на общую сумму около $190 млн (за сутки сумма ликвидаций составила $363 млн). Из этой суммы $106 млн пришлись на Ethereum, а $44 млн — на Bitcoin.

Большинство криптотрейдеров не смогли угадать настроения рынка — 75% ликвидированных позиций были короткими. Это означает, что трейдеры были настроены на дальнейшее падение курса.

Криптоаналитик Микаэль ван де Поппе отмечает, что биткоин не сумел преодолеть уровень сопротивления на отметке $22,6 тыс., но дальнейший рост возможен. «Небольшая консолидация вызовет продолжение, а прорыв выше $22,6 тыс. активирует массивные длинные позиции, что вызовет рост до $28 тыс. за монету», — пишет эксперт в своем Twitter.

Но как уже сообщал OBOZREVATEL, на восстановлении биткоина до новых максимумов может отрицательно сказаться падение себестоимости майнинга. В банке JPMorgan Chase подсчитали, что в конце июня этот показатель упал до $13 тыс. с апрельских $24 тыс.

Кстати, есть сервисы, которые помогут войти в мир криптовалют. Так, на CoinSmart вы можете легко покупать, продавать и узнавать главные новости о крипторынках прямо со своего ПК или смартфона.

Обозреватель По материалам:

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