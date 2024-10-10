Bitget ужесточает критерии листинга токенов с обязательной юридической проверкой и проверкой команды — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Bitget ужесточает критерии листинга токенов с обязательной юридической проверкой и проверкой команды Сегодня 15:17 — Криптовалюта

Bitget ужесточает критерии листинга токенов с обязательной юридической проверкой и проверкой команды

Криптовалютная биржа Bitget вводит новые строгие стандарты для листинга токенов, чтобы защитить пользователей от увеличивающегося числа мошеннических проектов. Каждый блокчейн-проект, стремящийся получить листинг на платформе, проходит тщательную юридическую проверку, чтобы подтвердить качество кода, безопасность и соответствие требованиям, что согласуется со стратегией Bitget.

«Проекты, желающие разместить токены на Bitget, должны пройти строгую юридическую и техническую проверку, чтобы оценить качество кода, меры безопасности и соблюдение нормативных требований в соответствии с критериями листинга Bitget. Это важный шаг для защиты наших пользователей от проектов с высоким уровнем риска. Те проекты, которые не соответствуют стандартам, не смогут получить листинг на Bitget», — подчеркнул Хон Нг, главный юридический директор Bitget.

Эти меры направлены на улучшение пользовательского опыта и защиты на Bitget, сохраняя при этом гибкость и инновационность биржи. Процесс также помогает молодым криптокомпаниям лучше понять, как вести бизнес в своей стране.

«В конечном итоге эти требования помогают проектам двигаться вперёд с уверенностью и более эффективно развивать свои сообщества, такие требования являются важной частью процесса листинга на Bitget», — добавил Хон Нг.

Биржа также усиливает требования к процессу оценки токенов, вводя обновлённые протоколы и более строгие критерии. Особое внимание будет уделено токеномике, включая подробный анализ предложения токенов, их распределения и полезности, а также опыту и квалификации команды разработчиков. Для новых проектов оценка начинается с анализа полной разбавленной стоимости (FDV), ключевого показателя, измеряющего потенциальную стоимость общего предложения токенов. FDV должна соответствовать сумме привлечённых средств, обычно не превышая 20-кратное финансирование. Например, проект, привлёкший $5 миллионов, должен иметь FDV менее $100 миллионов. Это помогает избежать завышенных оценок, которые могут вводить инвесторов в заблуждение.

Проекты будут тщательно оцениваться на основе предыдущих раундов финансирования, что поможет выявить потенциальные риски, связанные с управлением фондами и их использованием. Проекты, поддерживаемые известными институциями, с большей вероятностью пройдут строгие стандарты Bitget, тогда как проекты с менее известными или сомнительными спонсорами подвергнутся дополнительной проверке. Bitget также внимательно изучает график разблокировки токенов, так как слишком быстрый или краткосрочный период разблокировки (менее двух лет) может указывать на недостаток долгосрочных обязательств со стороны команды проекта и привести к раннему давлению на продажу, что ставит под угрозу стабильность токена.

Для проектов с токенами, уже находящимися в обращении, анализируются данные цепочки, чтобы оценить экономическое состояние и активность торговли токеном. Проводится сравнение между объёмом торгов и FDV. Существенное несоответствие, например FDV выше $10 миллионов с объёмом торгов менее $1 миллиона за 24 часа, указывает на возможную переоценку и потенциальную манипуляцию ценами или недостаток органического спроса, что требует более строгой оценки.

Для токенов, уже листингующихся на других биржах, Bitget оценивает безопасность смарт-контрактов и распределение токенов. Индикаторы высокого риска, такие как приостановка торгов или возможность эмитентов изменять балансы, вызывают серьёзные опасения. Проекты с концентрированным распределением токенов — когда более 50% остаётся у команды или эмитент владеет более 20% — считаются рискованными. Bitget использует блокчейн-эксплореры для выявления истинных моделей распределения, разоблачая схемы, которые ложно представляют распределённое предложение.

Ещё одним важным критерием будет активность проекта в социальных сетях, включая вовлечённость сообщества и репутацию в сети. Участники команды также будут проанализированы на наличие связей с мошенничеством, обманом инвесторов или участием в незаконной деятельности в прошлом. Bitget обеспечивает строгие проверки потенциальных листингов, чтобы исключить активы с высоким уровнем риска. При оценке новых проектов учитываются финансовые, юридические, политические и этические риски. Этот комплексный обзор важен для выявления схем, таких как структуры Понци, или проектов с историей неэтичного поведения, например, «rug pulls».

Кроме того, Bitget потребует от проектов предоставить детализированный бизнес-план и дорожную карту, чтобы снизить риск листинга краткосрочных проектов и мошеннических схем. Эти меры направлены исключительно на повышение прозрачности, доверия и защиты интересов пользователей биржи, предотвращая потенциальные риски, связанные с листингом ненадёжных токенов.

«Наши процедуры KYC и AML строги, и наш подход к защите пользователей бескомпромиссен. Пользователи прилагают значительные усилия для сбора документов для регистрации. Мы это ценим и хотим убедиться, что защищаем их, а также что они могут ожидать того же от проектов. Усиление контроля над новыми проектами, представленными на бирже и доступными для торговли, направлено на улучшение качества нашей платформы. Эти меры снизят риск появления мошеннических токенов. Тем не менее, мы призываем всех наших пользователей обращаться за независимой финансовой консультацией перед инвестированием», — добавил Хон Нг.

Популярные или перспективные блокчейн-проекты могут получить доступ к листингу на бирже без дополнительных сборов, если их токен востребован среди пользователей по всему миру. В других случаях размещение токенов может проводиться на коммерческой основе, но при этом всё равно необходимо будет пройти все проверки.

Грейси Чен, генеральный директор Bitget и руководитель стратегии листинга биржи, подчеркнула:"Наша цель — создать безопасную и надёжную торговую среду. Внедряя эти строгие стандарты, мы не только защищаем наших пользователей, но и гарантируем, что проекты, представленные на Bitget, надёжны и имеют долгосрочный потенциал. Мы стремимся развивать наш спотовый рынок в ближайшие годы, и эти улучшенные критерии являются важной частью этой стратегии. Более того, наше обязательство выходит за рамки процесса до листинга. Мы активно поддерживаем проекты после листинга, помогая им реализовать свои маркетинговые планы и успешно запускать свои токены".

Все эти нововведения являются частью глобальной стратегии Bitget по укреплению своих позиций на международных рынках, соблюдению мировых регуляторных требований, сотрудничеству с регуляторами и финансовыми лидерами, а также получению необходимых лицензий и регистраций.

Bitget По материалам:

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