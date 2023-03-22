BitcoinObmennik.com – мультивалютный сервис обмена валют — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ BitcoinObmennik.com – мультивалютный сервис обмена валют Сегодня 14:57 — Криптовалюта

В наше время все более актуальными становятся сервисы для обмена валют в онлайне. Изобилие криптовалют, стейблкоинов, электронных денег, а также наличие большого количества наших граждан за рубежом приводит к появлению сервисов, предлагающих простые и надежные решения для обмена и перевода средств.

Одним из таких сервисов является BitcoinObmennik , пользователям которого доступно более тысячи направлений обмена между фиатными деньгами, криптовалютами, а также стейблкоинами, которые обретают все большую популярность.

Почему мы решили поместить стейблокины в отдельную категорию в данном списке? Все дело в том, что они сочетают в себе преимущества фиатных денег, имеют стабильный курс, а также дают пользователям все преимущества криптовалют — дешевые транзакции, отсутствие необходимости открытия банковского счета, высокую скорость перевода, анонимность. С распространением стейблкоинов традиционные банковские переводы понемногу уходят в прошлое, уступая дорогу новым финансовым инструментам.

На сервисе BitcoinObmennik представлен широкий выбор вариантов для обмена. Количество направлений и поддерживаемых валют постоянно пополняется, а если вас интересует направление, которое не представлено на сайте, вы всегда можете сообщить об этом в службу поддержки и запросить необходимый маршрут обмена.

Сервис работает в автоматическом режиме, а сам процесс обмена обычно занимает от нескольких минут до часа, так как разные валюты имеют разную скорость обработки.

Отличительной особенностью сервиса Bitcoin Obmennik является высокое качество работы команды поддержки. Если у вас возникнет какой-то вопрос по поводу вашего обмена или особенностей работы сервиса, к вам на помощь всегда готова прийти опытная команда специалистов.

Для создания заявки нужно выбрать валюту, которую вы хотите отдать и получить, указать сумму, ознакомиться с обменным курсом и правилами обмена, а также ввести дополнительную информацию, которая отличается для разных направлений обмена. Это может быть адрес электронной почты, телефон, имя и фамилия получателя.

Для некоторых направлений может потребоваться верификация личности или платежной карты. Пройти верификацию довольно просто и делается это всего один раз для каждого аккаунта. Таким образом все последующие обмены уже будут проводиться без дополнительной верификации.

Стоит также отметить, что сервис проверяет все входящие транзакции инструментами для борьбы с отмыванием средств по требованиям регуляторов. Вполне может быть, что находящаяся в вашем распоряжении криптовалюта участвовала ранее в незаконной активности, а вы даже об этом не подозреваете. Поэтому для избежания рисков блокировки криптовалюты платежными провайдерами, лучше всегда предварительно проверять ваши кошельки при помощи средств AML, если у вас подозрения на этот счет.

Криптовалюты кардинально поменяли процессы на глобальном финансовом рынке. Такие термины как блокчейн, стейкинг, майнинг, децентрализованные финансы — это то, без чего уже невозможно представить себе нашу современную жизнь и понимание сути работы криптовалют является неоспоримым преимуществом. Помимо обмена криптовалют на BitcoinObmennik можно также найти раздел, где представлены новости криптомира и образовательные статьи на тему криптовалют и блокчейн технологий.

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