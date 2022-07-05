Bitcoin в ближайшее время может продолжить падение до $14 500 — аналитик Сегодня 18:32 — Финтех и Карты

Bitcoin в ближайшее время может продолжить падение до $14 500 — аналитик

Известный криптовалютный аналитик Том Уэйс в стриме на YouTube высказал мнение, что медвежий тренд на рынке критповалют еще не закончен и в ближайшее время курс Bitcoin может продолжить снижение до $14 500.

По мнению аналитика, ситуация для BTC все еще выглядит крайне тяжелой, в то время как «быки отчаянно пытаются зацепиться» за уровень $19 000. Пока им это удается, ведь BTC торгуется по $19 500, но этот уровень поддержки вряд ли простоит долго.

«Недельный график снова выглядит ужасно. Мы видим мощную красную свечу, которая закроется у минимальных значений, если, конечно, вдруг не произойдет монструозное ралли. Но это вряд ли... Сейчас все смотрится в пользу медведей. На четырехдневном графике также медвежий тренд. Поэтому пока держим фиат», — сказал аналитик.

Тон Уэйс отметил, что индикатор MRI может намекать на быстрый поворот тренда. Однако, если медведям удастся пробить текущий уровень поддержки, то падение может продлиться до $14 500.

Напомним, что гендиректор компании Pantera Capital Дэн Морхед считает, что вскоре корреляция криптовалют с традиционными активами исчезнет и цифровые активы вернутся к росту.

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cryptomisto По материалам:

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