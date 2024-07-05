Bitcoin упал ниже всего с февраля, несмотря на оптимизм на рынке акций — Finance.ua

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Bitcoin упал ниже всего с февраля, несмотря на оптимизм на рынке акций

Криптовалюта
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Bitcoin упал ниже всего с февраля, несмотря на оптимизм на рынке акций
Bitcoin упал ниже всего с февраля, несмотря на оптимизм на рынке акций
Bitcoin упал четвертую торговую сессию подряд, что является частью широкой распродажи криптовалют, контрастирующей с недавними рекордными максимумами мировых акций.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что цифровой актив упал на 8,1% до самого низкого уровня с февраля в пятницу и стоил около 54 400 дол. Меньшие монеты, такие как Ether, XRP и Cardano, понесли еще большие потери, в некоторых случаях падение превышало 10%.

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Криптовалютные торговцы сейчас сталкиваются с рядом проблем, среди которых снижение спроса на торгующие биткойнами американские биржевые фонды, признаки того, что правительства утилизируют конфискованные токены, а также влияние политической нестабильности в США, которое сложно оценить.
Кроме того, администраторы обанкротившейся биржи Mt. Gox поэтапно возвращают кредиторам огромное количество биткоинов. Торговцы не уверены, сколько из 8 млрд долл. будет продано в конечном итоге. В пятницу на кошельке, привязанном к Mt. Gox, были переведены токены на сумму 2,7 млрд дол.
Тем временем индекс мировых акций MSCI Inc. колеблется у рекордного максимума, а краткосрочная, 30-дневная корреляция между биткоином и индексом стремительно падает.
Сообщается, что инвесторы ожидают данных по занятости в США позже в пятницу, чтобы получить последние подсказки относительно перспектив политики Федеральной резервной системы.
Экономические отчеты усугубляют аргументы в пользу того, что центральный банк США должен смягчить монетарную политику в ближайшие месяцы.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
Економічна Правда
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