Bitcoin рухнул ниже 20 тыс. долларов — Finance.ua
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Bitcoin рухнул ниже 20 тыс. долларов

Сегодня 12:10Финтех и Карты
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Bitcoin рухнул ниже 20 тыс. долларовBitcoin рухнул ниже 20 тыс. долларов
Стоимость Bitcoin впервые с декабря 2020 года опустилась ниже 20 тыс. долларов за «монету». По состоянию на 11:48 18 апреля, его цена составляет 19 153 долларов/единица.
Комментаторы объясняют падение рядом проблем, сообщает Cointelegraph. В частности, речь идет о:
  • трудностях с ликвидностью инвестфонда Three Arrows Capital (также известного как 3AC);
  • проблемах у финтех-компании Celsius;
  • неблагоприятной макроэкономической ситуации.
Bitcoin рухнул ниже 20 тыс. долларов
«Потеряв психологически значимую отметку в 20 000 долларов, биткоин также впервые в своей опустился ниже максимума предыдущего цикла», — говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: решение Федеральной резервной системы США повысить ключевую ставку на 0,75% впервые с 1994 года — до 1,5-1,75% годовых, — сильнее всего ударило именно по рынку криптовалют. Ведь помимо Bitcoin подешевели и другие «монеты».

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

В частности, по состоянию на 11:48 18 апреля:
  • Ethereum сбросил 9,24% — и стоит 996,25 доллара/единица;
  • Dogecoin — минус 8,66%, до 0,05 доллара/единица;
  • Binance Сoin — минус 8,71%, до 199,76 доллара/единица.
Bitcoin рухнул ниже 20 тыс. долларов
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По материалам: Обозреватель
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