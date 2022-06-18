Bitcoin рухнул ниже 20 тыс. долларов — Finance.ua

Bitcoin рухнул ниже 20 тыс. долларов

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Bitcoin рухнул ниже 20 тыс. долларов

Стоимость Bitcoin впервые с декабря 2020 года опустилась ниже 20 тыс. долларов за «монету». По состоянию на 11:48 18 апреля, его цена составляет 19 153 долларов/единица.

Комментаторы объясняют падение рядом проблем, сообщает Cointelegraph . В частности, речь идет о:

трудностях с ликвидностью инвестфонда Three Arrows Capital (также известного как 3AC);

проблемах у финтех-компании Celsius;

неблагоприятной макроэкономической ситуации.

«Потеряв психологически значимую отметку в 20 000 долларов, биткоин также впервые в своей опустился ниже максимума предыдущего цикла», — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: решение Федеральной резервной системы США повысить ключевую ставку на 0,75% впервые с 1994 года — до 1,5-1,75% годовых, — сильнее всего ударило именно по рынку криптовалют. Ведь помимо Bitcoin подешевели и другие «монеты».

В частности, по состоянию на 11:48 18 апреля:

Ethereum сбросил 9,24% — и стоит 996,25 доллара/единица;

Dogecoin — минус 8,66%, до 0,05 доллара/единица;

Binance Сoin — минус 8,71%, до 199,76 доллара/единица.

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