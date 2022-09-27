Bitcoin преодолел уровень $20 000, цена Ethereum приблизилась к $1400 — Finance.ua

Bitcoin преодолел уровень $20 000, цена Ethereum приблизилась к $1400 Сегодня 12:41 — Финтех и Карты

Bitcoin преодолел уровень $20 000, цена Ethereum приблизилась к $1400

За последние сутки цена Bitcoin выросла более чем на 8%, вернувшись к отметкам выше $20 000.

На момент написания цифровое золото торгуется в районе $20 250.

Вторая по капитализации криптовалюта вплотную приблизилась к уровню $1400, вблизи которого в последний раз торговалась 21 сентября.

Флагманские криптоактивы оживили остальной рынок. Топ-20 монет по рыночной капитализации выглядит так:

Наибольший рост за последние сутки продемонстрировал токен UNI от Uniswap — 18,1%. Solana (SOL) и Polkadot (DOT) подорожали на 8,9%.

Общая капитализация рынка достигла $1,01 трлн, согласно CoinGecko

По наблюдениям ончейн-аналитиков Glassnode, в настоящее время краткосрочные инвесторы терпят значительные убытки. Ходлеры сохраняют стойкость, а многие метрики указывают на «детоксикацию рыночного цикла».

Forklog По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.