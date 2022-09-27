Bitcoin преодолел уровень $20 000, цена Ethereum приблизилась к $1400 — Finance.ua
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Bitcoin преодолел уровень $20 000, цена Ethereum приблизилась к $1400

Финтех и Карты
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Bitcoin преодолел уровень $20 000, цена Ethereum приблизилась к $1400
Bitcoin преодолел уровень $20 000, цена Ethereum приблизилась к $1400
За последние сутки цена Bitcoin выросла более чем на 8%, вернувшись к отметкам выше $20 000.
На момент написания цифровое золото торгуется в районе $20 250.
Bitcoin преодолел уровень $20 000, цена Ethereum приблизилась к $1400
Вторая по капитализации криптовалюта вплотную приблизилась к уровню $1400, вблизи которого в последний раз торговалась 21 сентября.
Флагманские криптоактивы оживили остальной рынок. Топ-20 монет по рыночной капитализации выглядит так:
Bitcoin преодолел уровень $20 000, цена Ethereum приблизилась к $1400
Наибольший рост за последние сутки продемонстрировал токен UNI от Uniswap — 18,1%. Solana (SOL) и Polkadot (DOT) подорожали на 8,9%.
Общая капитализация рынка достигла $1,01 трлн, согласно CoinGecko.
По наблюдениям ончейн-аналитиков Glassnode, в настоящее время краткосрочные инвесторы терпят значительные убытки. Ходлеры сохраняют стойкость, а многие метрики указывают на «детоксикацию рыночного цикла».

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По материалам:
Forklog
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