Bitcoin назвали главной угрозой обхода санкций — Finance.ua

Bitcoin назвали главной угрозой обхода санкций Сегодня 04:48 — Криптовалюта

Bitcoin назвали главной угрозой обхода санкций

Институт Bitcoin-политики опубликовал статью под названием «Потенциал Bitcoin как резервного актива», согласно выводам которой первая криптовалюта может стать эффективным инструментом обхода международных санкций.

Автор материала, экономист Мэтью Ферранти, считает, что Bitcoin позволит центральным банкам проводить более независимую от США собственную монетарную политику и снижать давление инфляции на местные экономики.

Первая криптовалюта доказала, что может являться эффективным диверсификатором крупных инвестиционных портфелей, поскольку между ней и другими финансовыми инструментами отсутствует сильная корреляция, считает эксперт.

По его словам, Bitcoin, если будет принят регуляторами в качестве резерва, снизит риски крушения крупных коммерческих банков, сократит давление на мировые рынки государственного долга США, недавно превысившего отметку в $35 трлн.

Аналитик отметил, что скорое обесценивание национальных валют может быть приостановлено размещением центробанками ведущих стран на своих балансах запасов ВТС.

Если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп, вероятность торговых войн в мире резко возрастет, и ВТС как инструмент хеджирования рисков позволит снизить негативный эффект, предположил экономист.

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noworries По материалам:

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