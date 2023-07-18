Bitcoin может обойти доллар США и другие валюты, — BlackRock Сегодня 05:18 — Криптовалюта

Bitcoin может обойти доллар США и другие валюты, — BlackRock

Генеральный директор инвесткомпании BlackRock Ларри Финк заявил, что Bitcoin в перспективе может стать одним из ведущих активов в глобальном финансовом секторе.

Об этом Финк сказал в эфире телеканалу CNBC.

По мнению гендиректора BlackRock, ВТС способен обойти даже американский доллар по рыночной капитализации. Ларри Финк согласился с экспертами, которые считают, что внедрение биткоина способствует демократизации финансовой инфраструктуры.

«Мы отвечаем за демократизацию инвестиций. Мы уже проделали большую работу, ETF ускоряет трансформацию инвестиций, но мы только в начале этого пути», — подчеркнул руководитель инвесткомпании.

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Ларри Финк предложил рассматривать BTC как один из классов независимых активов, обладающих гигантским потенциалом. Именно поэтому его компания готова запустить биржевой криптофонд ETF, отслеживающий результативность биткоина на спотовом рынке.

Напомним, BlackRock повторно подали заявку на регистрацию спотового Bitcoin-ETF. Это привело к скачку курса BTC, который преодолел важную отметку в $31 000. CEO Binance Чанпен Чжао прокомментировал действия BlackRock, отметив, что отрасли пойдет на пользу участие крупных игроков: «Чем больше, тем лучше».

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noworries По материалам:

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