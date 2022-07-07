Биржа Bitstamp вводит абонентскую плату для неактивных аккаунтов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Биржа Bitstamp вводит абонентскую плату для неактивных аккаунтов

Финтех и Карты
13
Биржа Bitstamp вводит абонентскую плату для неактивных аккаунтов
Биржа Bitstamp вводит абонентскую плату для неактивных аккаунтов
Криптовалютная биржа Bitstamp заявила, что абонентская плата будет автоматически введена для аккаунтов с активами на сумму менее $200, не совершавших торговых сделок в течение 12 и более месяцев.
Возможно, с помощью этой комиссии руководство биржи пытается получить хоть какую-то прибыль на фоне падения криптовалютного рынка и объемов торгов.
Абонентская плата начнет списываться уже с 1 августа этого года, а ее сумма составит 10 евро. Интересно, что с пользователей из США не будет взиматься комиссия.
«Большинства пользователей не коснется эта комиссия за неактивность. Никто не любит абонентскую плату и комиссию. Однако сохранение неактивных аккаунтов — это определенные затраты. И чтобы мы продолжали предоставлять высококачественные услуги всем нашим клиентам, мы приняли это сложное решение», — говорится в заявлении биржи.

Криптовалюта Cardano: шлях ADA 🧐

Объем торгов на криптовалютных биржах в июне этого года составил $622 млрд. Торговые площадки ищут разнообразные возможности получения дополнительного дохода. К примеру, биржа Coinbase еще осенью прошлого года запустила тестирование подписки Coinbase One, которая позволит обнулить комиссии для трейдеров.
Кстати, на платформе для торговли криптовалютой Coinsmart можно быстро и легко покупать биткоины и другие цифровые валюты. А с промокодом GETCRYPTO можно получить скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.

Воспользоваться криптовалютной платформой Coinsmart

По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.