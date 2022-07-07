Биржа Bitstamp вводит абонентскую плату для неактивных аккаунтов — Finance.ua

Биржа Bitstamp вводит абонентскую плату для неактивных аккаунтов
Криптовалютная биржа Bitstamp заявила, что абонентская плата будет автоматически введена для аккаунтов с активами на сумму менее $200, не совершавших торговых сделок в течение 12 и более месяцев.
Возможно, с помощью этой комиссии руководство биржи пытается получить хоть какую-то прибыль на фоне падения криптовалютного рынка и объемов торгов.
Абонентская плата начнет списываться уже с 1 августа этого года, а ее сумма составит 10 евро. Интересно, что с пользователей из США не будет взиматься комиссия.
«Большинства пользователей не коснется эта комиссия за неактивность. Никто не любит абонентскую плату и комиссию. Однако сохранение неактивных аккаунтов — это определенные затраты. И чтобы мы продолжали предоставлять высококачественные услуги всем нашим клиентам, мы приняли это сложное решение», — говорится в заявлении биржи.
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Объем торгов на криптовалютных биржах в июне этого года составил $622 млрд. Торговые площадки ищут разнообразные возможности получения дополнительного дохода. К примеру, биржа Coinbase еще осенью прошлого года запустила тестирование подписки Coinbase One, которая позволит обнулить комиссии для трейдеров.
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