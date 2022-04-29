Binance заблокировал криптокошельки дочерей Лаврова и Пескова — Finance.ua

Binance заблокировал криптокошельки дочерей Лаврова и Пескова

Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance заблокировала аккаунты дочерей министра иностранных дел россии Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова. Таким образом, они не смогут переводить или торговать криптоактивами.

Об этом сообщает в Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, Binance заблокировал криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников:

Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова;

Елизаветы Песковой, дочери Дмитрия Пескова;

Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, который находится под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связан с кражей биткойнов с биржи WEX.

Напомним, ранее издание Reuters писало, что криптобиржа Binance тайно сотрудничала с Федеральной службой безопасности россии.

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