Binance заблокировал криптокошельки дочерей Лаврова и Пескова — Finance.ua
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Binance заблокировал криптокошельки дочерей Лаврова и Пескова

Сегодня 16:15Фондовый рынок
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Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance заблокировала аккаунты дочерей министра иностранных дел россии Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова. Таким образом, они не смогут переводить или торговать криптоактивами.
Об этом сообщает в Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По его словам, Binance заблокировал криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников:
  • Полины Ковалевой, падчерицы Сергея Лаврова;
  • Елизаветы Песковой, дочери Дмитрия Пескова;
  • Кирилла Малофеева, сына магната Константина Малофеева, который находится под санкциями OFAC и, по мнению СМИ, связан с кражей биткойнов с биржи WEX.
Напомним, ранее издание Reuters писало, что криптобиржа Binance тайно сотрудничала с Федеральной службой безопасности россии.
По материалам: РБК-Україна
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