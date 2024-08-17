Безопасность в приоритете: шестиколесный робот берет на себя проверку опасных водостоков вместо людей (фото) — Finance.ua
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Безопасность в приоритете: шестиколесный робот берет на себя проверку опасных водостоков вместо людей (фото)

Технологии&Авто
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Безопасность в приоритете: шестиколесный робот берет на себя проверку опасных водостоков вместо людей (фото)
Безопасность в приоритете: шестиколесный робот берет на себя проверку опасных водостоков вместо людей (фото)
Инженерная компания Beca из Новой Зеландии разработала шестиколесного робота PIPE-i для инспекции опасных водостоков, заменяя людей в рискованных условиях.
Об этом пишет Newatlas.
Разработка PIPE-i длилась год — с июня 2022 по июнь 2023 года. Проект начался, когда инженерам-конструкторам Beca поручили обследовать серьезно поврежденный водосток под оживленной автомагистралью. Не найдя соответствующих коммерческих решений, они решили создать собственного робота.
Безопасность в приоритете: шестиколесный робот берет на себя проверку опасных водостоков вместо людей (фото)
Корпус прототипа напечатали на 3D-принтере из поликарбоната и углеродного волокна.
Робот оснащен шестью отдельно подвешенными колесами, четырьмя светодиодными панелями мощностью 850 люмен, поворотной передней камерой, лидером и 3D-сканером Leica BLK360. Сканер хранится в задней части устройства под крышкой и поднимается для работы при необходимости.
PIPE-i управляется дистанционно в режиме реального времени с использованием прямой трансляции с камеры. Однако робот уже способен выполнять некоторые функции автономно, например определять расстояние до объектов.
Безопасность в приоритете: шестиколесный робот берет на себя проверку опасных водостоков вместо людей (фото)
В будущей коммерческой версии планируется использовать алгоритмы искусственного интеллекта для повышения автономности.
Операторы могут мгновенно проверять видео с PIPE-i на наличие проблем в водостоках. Кроме того, они могут анализировать 3D-модель конструкции, созданную встроенным сканером. При необходимости можно дополнительно оснастить всенаправленной камерой для съемки 360-градусного видео.
Важным преимуществом PIPE-i является регулируемая подвеска. Она позволяет поднять корпус для оптимального сканирования или опустить его, чтобы проникнуть под препятствия.
По материалам:
ITC.ua
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