Безопасность в приоритете: шестиколесный робот берет на себя проверку опасных водостоков вместо людей (фото) — Finance.ua

Безопасность в приоритете: шестиколесный робот берет на себя проверку опасных водостоков вместо людей (фото) Сегодня 06:18 — Технологии&Авто

Безопасность в приоритете: шестиколесный робот берет на себя проверку опасных водостоков вместо людей (фото)

Инженерная компания Beca из Новой Зеландии разработала шестиколесного робота PIPE-i для инспекции опасных водостоков, заменяя людей в рискованных условиях.

Об этом пишет Newatlas.

Разработка PIPE-i длилась год — с июня 2022 по июнь 2023 года. Проект начался, когда инженерам-конструкторам Beca поручили обследовать серьезно поврежденный водосток под оживленной автомагистралью. Не найдя соответствующих коммерческих решений, они решили создать собственного робота.

Корпус прототипа напечатали на 3D-принтере из поликарбоната и углеродного волокна.

Робот оснащен шестью отдельно подвешенными колесами, четырьмя светодиодными панелями мощностью 850 люмен, поворотной передней камерой, лидером и 3D-сканером Leica BLK360. Сканер хранится в задней части устройства под крышкой и поднимается для работы при необходимости.

PIPE-i управляется дистанционно в режиме реального времени с использованием прямой трансляции с камеры. Однако робот уже способен выполнять некоторые функции автономно, например определять расстояние до объектов.

В будущей коммерческой версии планируется использовать алгоритмы искусственного интеллекта для повышения автономности.

Операторы могут мгновенно проверять видео с PIPE-i на наличие проблем в водостоках. Кроме того, они могут анализировать 3D-модель конструкции, созданную встроенным сканером. При необходимости можно дополнительно оснастить всенаправленной камерой для съемки 360-градусного видео.

Важным преимуществом PIPE-i является регулируемая подвеска. Она позволяет поднять корпус для оптимального сканирования или опустить его, чтобы проникнуть под препятствия.

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