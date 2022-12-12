Безналичные операции выросли на 4% — до 2 млрд операций: средняя сумма — Finance.ua

Безналичные операции выросли на 4% — до 2 млрд операций: средняя сумма Сегодня 11:04 — Финтех и Карты

В июле-сентябре количество безналичных операций возросло на 4% до 2 млрд.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Так, за III квартал 2022 года количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами составило 2 152,4 млн шт., а их сумма — 1 886,8 млрд гривен.

В частности, из них в Украине в течение III квартала 2022 года с использованием платежных карт проведено почти 2 млрд безналичных операций на сумму около 1 180 млрд гривен.

Это больше на 4% по количеству и на 57% по сумме по сравнению с III кварталом 2021 года.

За рубежом количество и сумма оплаты товаров в торговых pos-терминалах и обналичивание в банкоматах с использованием платежных карт существенно выросли по сравнению с довоенным временем.

В частности, в III квартале 2022 года украинцами за рубежом было проведено 94,8 млн операций на сумму 121,9 млрд гривен (в III квартале 2021 года — 23,2 млн операций на сумму около 20 млрд гривен).

Это обусловлено увеличением количества граждан за границей, которые в результате войны были вынуждены временно уехать из Украины (по данным ООН, на конец сентября около 4,2 млн украинцев получили за границей временную защиту).

В III квартале 2022 года доля безналичных операций с использованием платежных карт по сумме составила более 68% в общей сумме операций с платежными картами (в III квартале 2021 года этот показатель составил 61%).

Их доля по количеству выросла до 93% (за III квартал 2021 года — 90%).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в III квартале 2022 года по-прежнему больше всего операций с использованием карт приходилось:

— по количеству — на расчеты в торговой сети — 54,1% (свыше одного миллиарда операций). Их сумма составила более четверти всех безналичных операций (26,2%). По сравнению с III кварталом 2021 года количество таких операций увеличилось более чем на 5%, а сумма — почти на 40%;

— по сумме — на переводы с карты на карту — 54,1% (или 694,7 млрд гривен). Их количество составило 14%. В то же время по сумме переводы с карты на карту выросли почти вдвое по сравнению с III кварталом 2021 года. Это свидетельствует о поддержке украинцами друг друга и их помощи силам обороны в условиях войны;

— оплата товаров и услуг в интернете в III квартале 2022 года составила более четверти по количеству (27%) и примерно шестую часть по сумме (17,1%) от всех безналичных операций с платежными картами. Это более 220 млрд гривен.

Средняя сумма одной операции в III квартале 2022 года составляла:

— в торговой сети — 311 гривен (в III квартале 2021 года — 233 гривны),

— по переводу с карты на карту — 2 489 гривен (1582 гривны),

— по оплате товаров и услуг в интернете — 409 гривен (393 гривны).

Война и временная оккупация отдельных территорий привела к сокращению платежной инфраструктуры по сравнению с довоенным временем: количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в сентябре по сравнению с январем уменьшилось почти на 10% (до 346,2 тыс. шт.), а количество банкоматов — почти на 16% (до 15,4 тыс. шт.).

Несколько сократилось и количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, до 305,2 тыс. — на 2,8%, если сравнивать сентябрь с январем.

В то же время, летом этого года произошло постепенное восстановление платежной инфраструктуры.

Если сравнивать сентябрь с маем, то количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях выросло на 4,4%, а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, — на 11,7%.

Количество банкоматов также несколько выросло — на 0,9%.

По итогам сентября 2022 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 108,8 млн шт.

Это на 19% больше по сравнению с довоенным январем 2022 года.

Однако произошло небольшое уменьшение количества платежных карт, с которыми ежемесячно производились расходные операции, на 6% — с 48,2 млн шт. в январе до 45,2 млн шт. в сентябре.

Продолжает расти общее количество бесконтактных платежных карт.

Их количество, по итогам сентября этого года, выросло на 22% по сравнению с январем. В общей сложности более половины (55%) активных платежных карт в сентябре — это бесконтактные карты.

Также популярны среди украинцев и токенизированные платежные карты.

Среди всех активных карт их доля остается стабильной и составляет 16,7% (в январе 2022 года — 16,3%), несмотря на незначительное уменьшение количества таких карт по сравнению с январем этого года (на 4%).

То есть токенизирована примерно каждая шестая активная платежная карта , как и в начале 2022 года.

Как следствие, только шестая часть операций (15,5% по сумме и 13,5% по количеству) в III квартале этого года проводилась в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты (в III квартале 2021 года доля таких операций составила 22, 7% и 24,2% соответственно.

Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов).

Их сумма в III квартале 2022 года составила более 284 млрд гривен (в III квартале 2021 года сумма составила почти 180 млрд гривен).

Українські Новини По материалам:

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