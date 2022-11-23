❤️Безлимитная телемедицина онлайн за 900 грн/год на Finance.ua — Finance.ua
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❤️Безлимитная телемедицина онлайн за 900 грн/год на Finance.ua

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Отличная новость для тех, кто заботится о своем здоровье!
Все мы знаем, как тяжело быстро получить медицинскую помощь сейчас, ведь больницы работают нестабильно, больничные средства в большинстве стали рецептурными, а за границей быстро получить помощь почти невозможно. Именно поэтому Finance.ua запустил телемедицину.
Телемедицина — это быстрое получение медицинских консультаций онлайн. В мобильном приложении «Лікар онлайн» вы сможете:
  • получать срочные и плановые консультации врачей;
  • Просматривать анкетные данные врачей и их расписание;
  • Загружать и хранить медицинскую документацию;
  • Просматривать историю консультаций и советов врачей
А бонусом к полису вы получите бесплатный премиум доступ к Киевстар ТВ на месяц и уникальную скидку 15% на Автогражданку, Зеленую карту и Туристическое страхование🎁
Переходите по ссылке, заказывайте полис телемедицины и получайте медицинскую помощь онлайн 24/7 в любой точке Украины и мира — https://bit.ly/3TZHab8
По материалам:
Finance.ua
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