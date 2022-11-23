❤️Безлимитная телемедицина онлайн за 900 грн/год на Finance.ua — Finance.ua

❤️Безлимитная телемедицина онлайн за 900 грн/год на Finance.ua Сегодня 14:15

Отличная новость для тех, кто заботится о своем здоровье!

Все мы знаем, как тяжело быстро получить медицинскую помощь сейчас, ведь больницы работают нестабильно, больничные средства в большинстве стали рецептурными, а за границей быстро получить помощь почти невозможно. Именно поэтому Finance.ua запустил телемедицину.

Телемедицина — это быстрое получение медицинских консультаций онлайн. В мобильном приложении «Лікар онлайн» вы сможете:

получать срочные и плановые консультации врачей;

Просматривать анкетные данные врачей и их расписание;

Загружать и хранить медицинскую документацию;

Просматривать историю консультаций и советов врачей

А бонусом к полису вы получите бесплатный премиум доступ к Киевстар ТВ на месяц и уникальную скидку 15% на Автогражданку, Зеленую карту и Туристическое страхование

Переходите по ссылке, заказывайте полис телемедицины и получайте медицинскую помощь онлайн 24/7 в любой точке Украины и мира — https://bit.ly/3TZHab8

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.