❤️Безлимитная телемедицина онлайн за 900 грн/год на Finance.ua — Finance.ua

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Все мы знаем, как тяжело быстро получить медицинскую помощь сейчас, ведь больницы работают нестабильно, больничные средства в большинстве стали рецептурными, а за границей быстро получить помощь почти невозможно. Именно поэтому Finance.ua запустил телемедицину.
Телемедицина — это быстрое получение медицинских консультаций онлайн. В мобильном приложении «Лікар онлайн» вы сможете:
- получать срочные и плановые консультации врачей;
- Просматривать анкетные данные врачей и их расписание;
- Загружать и хранить медицинскую документацию;
- Просматривать историю консультаций и советов врачей
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