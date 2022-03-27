Беженец или перемещенное лицо под временной защитой: преимущества и недостатки статусов — Finance.ua

Беженец или перемещенное лицо под временной защитой: преимущества и недостатки статусов

Сегодня 14:01 — Личные финансы

Несколько миллионов украинцев временно выехали в страны Европейского Союза из-за войны. Эксперты work.ua рассказали , что нужно делать для получения статуса беженца в ЕС, а что для временной защиты.

Кто такие беженцы и каковы преимущества этого статуса?

Обычно считается, что беженцы — это люди, покинувшие страну своего гражданства и постоянное пребывание из-за чрезвычайных обстоятельств, например, войны. Но Конвенция о статусе беженцев 1951 дает другое определение.

беженцем является любое лицо, которое из-за вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой в результате названных опасений. Согласно Конвенции является любое лицо, которое из-за вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой в результате названных опасений.

Для получения статуса беженца в ЕС нужно приехать в избранную страну и подать прошение о предоставлении убежища и соответствующие документы.

Срок рассмотрения просьбы о предоставлении убежища (оформление статуса беженца) — шесть месяцев и более.

В течение периода оформления статуса будут следующие ограничения:

невозможность покинуть страну, в которой оформляется статус;

невозможность работать и открывать счета;

невозможность получить материальную помощь от принимающего государства;

предоставление государством жилья в центре размещения беженцев.

То есть все это время человек будет довольно беспомощным, но получит крышу над головой, еду и одежду.

Как отмечают эксперты, беженцам предоставляют жилье в специальном поселении. В то время как получающие временную защиту могут разместиться в гостиницах и хостелах, которые многие государства предлагают бесплатно на некоторое время, начать работать и свободно перемещаться между странами ЕС. И получают материальную помощь сразу, как подадут заявления на визы.

И еще один важный минус — нет никакой гарантии, что вам предоставят статус беженца после рассмотрения документов.

Что значит «временная защита» в странах Евросоюза

В 2001 году Европейский Союз принял Директиву о временной защите. В ней предусматривались механизмы быстрой поддержки людей, спасающихся от войны.

4 марта этого года Совет ЕС единогласно принял исполнительное решение о введении временной защиты в связи с массовым въездом людей, прибывающих из Украины в результате войны.

Директива о временной защите действует во всех странах-членах ЕС, кроме Дании. Она не применяется в других странах Шенгенской зоны (Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейне, Исландии).

Что предполагает временную защиту:

быстрое получение украинцами визы с правом работы сроком на год с возможностью продления;

получение бесплатной медицинской помощи;

доступ к образованию для детей;

возможность открыть банковский счёт;

возможность вернуться в Украину в любой момент.

Вдобавок ко всему этому можно получить материальную помощь, размер которой отдельно определяет каждая страна.

Люди, получившие временную защиту, смогут свободно передвигаться между странами ЕС.

Как получить временную защиту

Приехав в страну, где вы планируете остановиться, необходимо узнать, в каком учреждении вы можете подать документы для получения временной защиты. Во многих странах ЕС сейчас организованы центры помощи украинцам, где вы в одном месте сможете решить все вопросы, связанные с переездом:

подать анкеты на получение визы;

записать детей в школу или детсад;

подать заявления на социальную помощь;

подать заявления на обеспечение жильем;

получить ответы на все интересующие вас вопросы.

Важно: все эти блага будут доступны только в той стране, где вы оформите визу.

Получить визу можно будет не только тем, кто имеет биометрический загранпаспорт. Это возможно даже только с внутренним паспортом или свидетельством ребенка о рождении.

Европейская комиссия на своем сайте собрала много полезной информации по поводу временной защиты для украинцев.

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