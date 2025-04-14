Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных, — Зеленский Сегодня 11:12

Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных, — Зеленский

Без американской поддержки Украина будет нести много потерь. В то же время для Киева нет другого пути, кроме как завершить войну справедливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью 60 минут.

«Я думаю, что без США мы будем нести много потерь: человеческих и территориальных. Могут быть такие потери. Безусловно, без США будет сложно иметь именно ту желанную цель — как можно быстрее закончить войну и иметь справедливый мир. Без США больше потерь — это факт», — заявил президент.

По словам Зеленского, он не хотел бы рассматривать сценарий, в котором Украине пришлось бы бороться с врагом без американской поддержки. Впрочем, тем или иным путем Киев закончит эту войну и сделает это справедливо по отношению к Украине.

«Нет другого выхода и не может быть по-другому», — добавил он.

В ходе полномасштабной войны Соединенные Штаты Америки (США) стали одним из ключевых союзников Украины. Вашингтон предоставил значительную военную, финансовую и гуманитарную помощь, включая системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерию, боеприпасы, бронетехнику, а также разведданные.

После прихода Дональда Трампа к власти Вашингтон несколько изменил внешний курс и настаивает на завершении войны путем переговоров. За последние два месяца американская сторона провела ряд отдельных переговоров с Украиной и россией.

Отдельно следует напомнить и о том, что в марте Штаты приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной. Возобновить поддержку удалось после многочасовых переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта.

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