Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных, — Зеленский — Finance.ua
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Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных, — Зеленский

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Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных, — Зеленский
Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных, — Зеленский
Без американской поддержки Украина будет нести много потерь. В то же время для Киева нет другого пути, кроме как завершить войну справедливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью 60 минут.
«Я думаю, что без США мы будем нести много потерь: человеческих и территориальных. Могут быть такие потери. Безусловно, без США будет сложно иметь именно ту желанную цель — как можно быстрее закончить войну и иметь справедливый мир. Без США больше потерь — это факт», — заявил президент.
По словам Зеленского, он не хотел бы рассматривать сценарий, в котором Украине пришлось бы бороться с врагом без американской поддержки. Впрочем, тем или иным путем Киев закончит эту войну и сделает это справедливо по отношению к Украине.
«Нет другого выхода и не может быть по-другому», — добавил он.
В ходе полномасштабной войны Соединенные Штаты Америки (США) стали одним из ключевых союзников Украины. Вашингтон предоставил значительную военную, финансовую и гуманитарную помощь, включая системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерию, боеприпасы, бронетехнику, а также разведданные.
После прихода Дональда Трампа к власти Вашингтон несколько изменил внешний курс и настаивает на завершении войны путем переговоров. За последние два месяца американская сторона провела ряд отдельных переговоров с Украиной и россией.
Отдельно следует напомнить и о том, что в марте Штаты приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной. Возобновить поддержку удалось после многочасовых переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта.
По материалам:
РБК-Україна
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