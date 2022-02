Берем и поддерживаем Вооруженные силы Украины! — Finance.ua

Берем и поддерживаем Вооруженные силы Украины!

Сегодня 18:19 — Личные финансы

И вы тоже можете поддержать армию финансово. Подготовили для вас несколько способов, как это сделать:

С карт єПідтримка можно внести вклад для помощи ВСУ. С других карт через меню «Добро» в Приват24 или в банкоматах банка. Приват24, меню Сервисы — Добро — Помощь ВСУ. Конечно, все зачисления проходят без комиссии. Через сервис Portmone Непосредственно по реквизитам на специальный счет Национального Банка в поддержку Вооруженных Сил Украины:

Реквизиты официального специального счета:

UA843000010000000047330992708 ⠀ Счет — мультивалютный, он создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров — в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан — в национальной валюте.



Для зачисления средств в национальной валюте:

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA843000010000000047330992708

код ЕГРПОУ 00032106

Получатель: Национальный банк Украины

Для зачисления средств в USD:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708



Для зачисления средств в EUR:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708



Для зачисления средств в GBP:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 40000982

IBAN GB52CHAS60924280033041

Sort code 60-92-42

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708



Для зачисления средств в CHF:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 0700-01227572

IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2

BENEFICIARY BANK NAME: ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH

BENEFICIARY BANK BIC: ZKBKCHZZ80A

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708



Для зачисления средств в AUD:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 81753-2

BENEFICIARY BANK NAME: RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney

BENEFICIARY BANK BIC: RSBKAU2S

BENEFICIARY BANK ADDRESS: GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708



Для зачисления средств в CNY:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 447-0-946243-6

BENEFICIARY BANK NAME: STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong

BENEFICIARY BANK BIC: SCBLHKHH

BENEFICIARY BANK ADDRESS: GPO Box 21, Hong Kong

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708



Для зачисления средств в CAD:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 3144-1044-166

BENEFICIARY BANK NAME: BANK OF MONTREAL, Toronto

BENEFICIARY BANK BIC: BOFMCAM2

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708



Для зачисления средств в JPY:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 653-0430048

BENEFICIARY BANK NAME: MUFG BANK LTD, Tokyo

BENEFICIARY BANK BIC: BOTK JP JT

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 −0021 Japan

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 47330992708



Благотворительный фонд ПриватБанка «Допомагати просто» собрал и перечислил 4 млн грн благотворительному фонду «Повернись живим» и 7 млн грн на нужды ВСУ через специальный счет от НБУ. Все это — средства наших клиентов. Спасибо Вам!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью