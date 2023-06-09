Берега Каховского водохранилища десятилетиями не будут пригодны для жизни (инфографика) — Finance.ua
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Берега Каховского водохранилища десятилетиями не будут пригодны для жизни (инфографика)

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Берега Каховского водохранилища десятилетиями не будут пригодны для жизни (инфографика)
Берега Каховского водохранилища десятилетиями не будут пригодны для жизни (инфографика)
Из-за подрыва Каховской ГЭС уровень воды водохранилища на территории Нацпарка «Каменская Сечь» снизился на 4 метра и продолжает падать.
Как сообщил министр экологии Руслан Стрелец, это может привести к безвозвратной потере целых экосистем растительного и животного мира.
Берега Каховского водохранилища десятилетиями будут не пригодны для существования всего живого. Они превратятся в солончаки.
«Более 19 видов краснокнижных растений, десятки видов водно-болотных птиц, защищенных Бернской конвенцией, навсегда исчезнут из этих мест. То, что не удалось уничтожить за восемь месяцев оккупации парка на суше, рашисты уничтожили подрывом ГЭС», — отметил Стрелец.
Берега Каховского водохранилища десятилетиями не будут пригодны для жизни (инфографика)

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
УНІАН
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