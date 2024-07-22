Bentley анонсировал мощнейший седан в своей истории — Finance.ua

Bentley анонсировал мощнейший седан в своей истории Сегодня 03:02 — Технологии&Авто

Bentley анонсировал мощнейший седан в своей истории

Британская компания Bentley планирует представить в ближайшее время любопытную новинку. По сообщению пресс-службы производителя, это будет седан Flying Spur с гибридным силовым агрегатом.

Недавно компания из Крю представила новое поколение спорткара Continental GT Speed ​​с гибридной силовой установкой Ultra Performance Hybrid. Она объединила 4-литровый 600-сильный V8 и электромотор мощностью 190 л.с. Пиковая мощность системы достигает 782 л.с., что вполне достаточно, чтобы разогнать новинку до сотни за 3,1 с, а также обеспечить максимальную скорость в 335 км/ч.

Читайте также: Как купить авто из США

Крутящий момент вырос по сравнению с W12, который устанавливался на Continental GT Speed ​​бывшего поколения, с 900 до 1000 Нм, а мощность увеличилась с 659 до 782 л.с. Благодаря этому новый Continental GT Speed ​​завоевал титул «мощнейшего Bentley за всю историю бренда». Теперь этот титул с купе и кабриолетом разделит новое поколение седана Flying Spur.

Вся мощность Ultra Performance Hybrid отправляется ко всем ведущим колесам через 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями и электронный дифференциал eLSD.

Вся мощность Ultra Performance Hybrid отправляется ко всем ведущим колесам через 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями и электронный дифференциал eLSD. В автомобиле используется система векторизации тяги, которая распределяет крутящий момент между передними и задними парами колес с помощью центрального дифференциала, а за распределение момента между колесами отвечает тормозная система.

По данным производителя, Flying Spur из Ultra Performance Hybrid сможет преодолевать исключительно на электротяге до 72 км, а общий запас хода составит более 805 км.

Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.