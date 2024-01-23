Белый дом: Следующие месяцы будут критическими для Украины — Finance.ua
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Белый дом: Следующие месяцы будут критическими для Украины

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В США заявили о необходимости как можно скорее принять решение о помощи Украине, поскольку следующие несколько месяцев будут критическими.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, которого цитирует «Голос Америки».
По его словам, Белый дом с начала войны последовательно говорил членам Конгресса о том, что именно делается для помощи Украине, чтобы добиться успеха на поле боя, и что нужно делать дальше.
«Мы можем зацепиться за эту тему и комментировать все это здесь, в микрофоны, но следующие несколько месяцев будут критическими для Украины», — подчеркнул Кирби.
На вопрос о критике со стороны спикера Палаты представителей Майка Джонсона об отсутствии четко сформулированных целей в политике по отношению к Украине Кирби подчеркнул, что в Белом доме есть видение четкой цели — победа Украины.
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«Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну. Как сказал президент, мы хотим, чтобы Украина была целой, преуспевающей и суверенной. Мы хотим, чтобы все, включая путина, признали международные границы Украины. И мы хотим иметь возможность продолжать предоставлять Украине всю необходимую поддержку, чтобы она могла добиться этих результатов», — отметил он.
Представитель администрации США добавил, что, хотя линия фронта не изменилась существенно с обеих сторон, в Украине продолжаются активные бои.
«Украинских командиров можно понять, им приходится принимать достаточно сложные решения относительно того, какое оружие они используют, какие снаряды используют, какие ракеты. Потому что они не знают, когда будут следующие поставки. И это ужасная ситуация», — сказал Кирби.
По данным СМИ, ключевые помощники американского президента Джо Байдена на закрытом заседании в Конгрессе предупредили, что без одобрения дополнительной военной помощи Украине на фронте возможны значительные затруднения.
Как сообщалось, Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование для дальнейшей помощи для Украины. В Сенате ожидается рассмотрение соглашения по безопасности южной границы и финансирование для Украины на следующей неделе.
Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма — на меры по противодействию нелегальной миграции на южной границе.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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