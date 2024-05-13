Белоусов усилит экономическую строгость расходов на оборону россии, — Financial Times Сегодня 21:33

В своем последнем публичном выступлении в четверг в должности министра обороны россии шойгу приветствовал путина на вершине мавзолея Ленина на Красной площади, одетый в генерал-майорскую форму, украшенную медалями.

Андрей Белоусов, назначенный в воскресенье его преемником, скроен из другой ткани. Экономист, получивший советское образование, Белоусов ни дня не служил в армии и служил путину, президенту россии, на разных должностях как гражданский советник по экономике, пишет Financial Times.

Неожиданное назначение путиным Белоусова на должность руководителя министерства обороны указывает на то, что Путин хочет серьезных изменений в подходах к своему двухлетнему вторжению в Украину, по мнению людей, знающих обоих этих людей, а также российских аналитиков.

Назначение Белоусова, поборника этатистической промышленной политики и технократа, не имеющего собственной властной базы, указывает на то, что путин хочет более строгого контроля над рекордными российскими оборонными расходами в 10,8 трлн руб. сказали люди, которые его знают.

«Он абсолютно не испорчен. И это будет сильно отличаться от того, что мы имеем сейчас в министерстве обороны. Шойгу и все вокруг него были настоящими коммерческими ребятами», — сказал человек, знавший путина и Белоусова много лет.

«Белоусов […] не будет претендовать на то, чтобы руководить армией как генерал со всеми этими медалями. Он трудоголик. Он технократ. Он очень честный, и путин его очень хорошо знает», — добавил собеседник.

Сын выдающегося советского экономиста Белоусов работал в академических кругах, прежде чем присоединиться к правительству в 1999 году. В дальнейшем он занимал разные должности, в том числе работал министром экономического развития, экономическим советником путина и, совсем недавно, первым заместителем премьер-министра.

В течение всего этого времени Белоусов последовательно выступал за сильную роль государства в экономике и стимулирование его роста за счет государственных инвестиций, низких процентных ставок и мягкой налогово-бюджетной и кредитной политики.

Это часто ставило его в противоречие с другими ведущими технократами, например глава центрального банка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов, чья ястребиная денежно-кредитная и фискальная политика помогла россии выдержать западные санкции.

«Белоусов был среди тех, кто считал государство основной движущей силой всего — и в то же время он анализировал те же данные, что и мы, в отличие от большинства других прогосударственных экономистов, которые просто жонглировали абстракциями», — сказал Константин Сонин, экономист и профессор Чикагского университета.

Когда Белоусов поступил на госслужбу, «солдат путина» взял на себя роль «макроэкономиста» в нем, по словам Сонина, который находится в розыске российского правительства за критику Кремля и знает Белоусова более 20 лет.

УНІАН По материалам:

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