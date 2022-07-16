Белорусы стали покупать больше валюты и меньше продавать — Finance.ua
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Белорусы стали покупать больше валюты и меньше продавать

Валюта
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Впервые за последние двенадцать месяцев белорусы купили больше валюты, чем продали.
Об этом пишет издание myfin.
Тренд был на грани перелома еще в мае, но окончательно настроения физлиц на внутреннем валютном рынке изменились в июне. В июне чистая покупка валюты населением составила 41,3 млн долларов.
В июне физлица купили 825,6 млн долларов в эквиваленте, а продали — 784,3 млн долларов.
В целом за январь-июнь 2022 года, по данным Нацбанка, физлица купили наличную и безналичную валюту на 4,552 млрд долларов в эквиваленте, а продали на 4,957 млрд долларов. Всего с начала года продано иностранной валюты на 404,6 млн долларов больше, чем куплено.
Внутренний валютный рынок в беларуси сейчас держится на нерезидентах, покрывающих чистый спрос на валюту, как со стороны белорусских предприятий, так и физлиц. С началом сезона отпусков вырос спрос на валюту со стороны физлиц, выступивших ее чистыми покупателями. Если объемы чистой продажи валюты нерезидентами в результате снизятся, то единственным источником покрытия дефицита окажется Нацбанк и его золотовалютные резервы.
По материалам:
Економічна Правда
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