Белгород-Днестровский порт подешевел вдвое — Finance.ua

Белгород-Днестровский порт подешевел вдвое Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Одесской и Николаевской областям объявило новый аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия «Белгород-Днестровский морской торговый порт». Об этом пишет intent

Как говорится в системе Прозорро.Продажи, новый аукцион должен пройти 13 марта с пониженной на 50% стартовой ценой. То есть теперь она составляет 93 миллиона 787 тысяч 119 гривен.

Что касается аукциона , который должен был состояться 3 марта, то его признали несостоявшимся из-за отсутствия желающих принять в нем участие.

Недвижимое имущество порта расположено в Одесской области по адресу:

г. Белгород-Днестровский, ул. Шабская, 81 (морской торговый порт);

пгт. Затока, ул. Приморская, 1 (порто-пункт «Бугаз»);

пгт. Затока, бульвар Золотой берег, 93 (база отдыха «Прибой»).

В состав объекта входят 9 судов, 4 тепловоза, 18 портальных кранов и 47 транспортных средств (часть транспорта предоставлена в аренду).

За 9 месяцев 2022 года здесь перегружено 272 тыс. тонн грузов (что на 270 тонн больше предыдущего года).

По данным ФГИУ, с мая прошлого года предприятие начало отгрузку зерновых, начало перевалку железорудных окатков и перегрузку металлопродукции. Благодаря этому порт вернулся к жизни, но нуждается в дальнейших значительных финансовых вложениях.

Возобновление полноценной деятельности возможно только с привлечением значительных инвестиций, ведь предприятие было убыточным еще до полномасштабного вторжения, имело долги по заработной плате и перед бюджетами разных уровней. Предварительная приватизация актива должна была пройти еще в апреле 2022 года.

Как сообщил ранее глава регионального отделения ФГИУ по Одесской и Николаевской областям Александр Славский, в общей сложности треть объектов покупают с первого аукциона со значительным ростом цены. Но бывают случаи, как с акциями завода «Орион», которые уже дважды продавали с аукциона, но в конце концов победитель отказывался платить.

В таком случае победители, не платящие цену, теряют гарантийный взнос, и таким образом ФГИУ собрал в Одесской области почти 3 миллиона гривен по состоянию на начало февраля.

Справка Finance.ua

В прошлом году порт «Усть-Дунайск», также в Одесской области, стал первым портом в Украине, приватизированным с аукциона, который состоялся 17 января. В аукционе участвовали восемь обществ с ограниченной ответственностью, и цена в результате выросла со стартовой — 60 миллионов 14,7 тысячи гривен до 201 миллиона 300 гривен.

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