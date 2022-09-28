БЭБ составило санкционный список связанных с россией и беларусью компаний — Finance.ua
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БЭБ составило санкционный список связанных с россией и беларусью компаний

Казна и Политика
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Бюро экономической безопасности определило и согласовало с соответствующими госорганами 23 связанных с россией и беларусью юридических лиц, которых рекомендует включить в санкционный список.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительно установленная стоимость активов этих компаний составляет более 1 млрд грн, в том числе более 90 млн грн наличных средств на банковских счетах и 160 автомобилей на сумму 220 млн грн.
В список попали компании — импортеры автомобильной продукции, стекла, фармацевтической продукции, оптовый поставщик топлива, дорожно-строительная компания, производитель бытовой химии и другие.
В ведомстве рассказали, что сотрудники Бюро уже направили на рассмотрение Межведомственной рабочей группы по реализации государственной санкционной политики проект распоряжения Кабинета Министров Украины «О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» относительно 23 юридических лиц, деятельность которых связана с рф и рб, в том числе через оффшорные компании.
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Аналитики ведомства исследовали структуру собственности и финансово-хозяйственную деятельность указанных компаний и установили, что они находятся под контролем россии и беларуси.
Также они пришли к выводу, что деятельность компаний обеспечивает финансирование государств-агрессоров, через уплату налогов в бюджеты рф и рб. Это соответственно создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

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По материалам:
Економічна Правда
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