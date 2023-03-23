БЭБ разоблачило схему незаконного производства и сбыта горючего — Finance.ua
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БЭБ разоблачило схему незаконного производства и сбыта горючего

Криминал
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БЭБ разоблачило схему незаконного производства и сбыта горючего
БЭБ разоблачило схему незаконного производства и сбыта горючего, Фото: БЕБ
Бюро экономической безопасности разоблачило схему незаконного изготовления и сбыта дизельного топлива и бензина.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
«Детективы Бюро экономической безопасности Украины, при оперативном сопровождении главного оперативно-розыскного отдела Черниговского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины, разоблачили схему незаконного изготовления и сбыта дизельного топлива и бензина. Проведен ряд обысков по адресам ведения производственной деятельности и по адресам предприятий, которые непосредственно покупали незаконно произведенную продукцию», — говорится в сообщении.
Изъято более 700 000 литров горючего стоимостью около 12 млн грн.
Сотрудники БЭБ установили, что лица одного из обществ наладили переработку и производство низкокачественного горючего путем добавления различных растворителей. В дальнейшем незаконно изготовленная продукция под видом «Газового конденсата», не подлежащего акцизному налогу, реализовывалась разным предприятиям за наличные деньги, которые в свою очередь продавали подакцизную продукцию через сеть незаконных АЗС.
Такие действия должностных лиц общества, в период 2022-2023 гг. нанесли значительный ущерб государственному бюджету Украины.
Упомянутое общество благодаря незаконной деятельности уклонилось от уплаты акцизного налога в размере более 12 млн грн.
Проводятся необходимые следственные действия, устанавливается полный круг лиц причастных к схеме.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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