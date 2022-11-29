БЭБ разоблачило четыре предприятия, которые уклонились от уплаты 350 миллионов акциза — Finance.ua
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БЭБ разоблачило четыре предприятия, которые уклонились от уплаты 350 миллионов акциза

Криминал
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Сотрудники Территориального управления БЭБ в Киеве и Киевской области обнаружили 4 субъекта хозяйствования, которые уклонились от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Установлено, что должностные лица обществ внесли заведомо недостоверные данные по объемам полученного топлива на акцизных складах. Такие действия осуществлялись с целью неправомерного формирования объемов топлива, что привело к уклонению от уплаты акцизного налога на сумму более 350 млн грн.
Досудебное расследование по уголовному производству по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), осуществляют детективы ТУ БЭБ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве прокуроров города.
Сведения в ЕРДР внесены на основании аналитического продукта, составленного аналитиками Управления анализа информации и управления рисками ТУ БЭБ в Киеве и Киевской области.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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