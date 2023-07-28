БЭБ предотвратило растрату на закупках почти ₴692 миллионов — Finance.ua

БЭБ предотвратило растрату на закупках почти ₴692 миллионов Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Бюро экономической безопасности предотвратило растрату 691,7 млн ​​грн бюджетных средств на тендерных закупках.

«Аналитики Бюро экономической безопасности Украины за первую половину 2023 года не допустили растрати средств государственного бюджета на сумму 691,7 млн грн во время проведения тендерных закупок», — говорится в сообщении.

С начала 2023 года аналитики БЭБ проанализировали более 30 тысяч тендеров с участием распорядителей государственных средств. Одним из распространенных нарушений является проведение инициаторами закупок тендеров по завышенным ценам.

Например, в Днепре пытались купить дизель-генераторы на 30% дороже рыночной стоимости. В Киеве — вдвое более дорогие продукты питания и кабели для энергетической компании, в Ровно — медоборудование.

В БЭБ отмечают, что еще одна распространенная схема — нецелевое использование бюджетных средств. К примеру, должностные лица одного из государственных предприятий в сфере управления автомобильными дорогами перечислили 1 млрд грн бюджетных средств в пользу коммерческого предприятия, якобы в качестве предоставления гарантий и выплат по договорам факторинга. Должностные лица еще одного государственного учреждения планировали потратить на благоустройство и озеленение территории 40 млн грн. Некоторые предприятия — победители тендеров не декларируют полученные бюджетные средства.

Наибольшее количество нарушений при проведении закупок за государственные средства аналитики Бюро выявили в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Укрінформ По материалам:

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