БЭБ предотвратило растрату на закупках почти ₴692 миллионов — Finance.ua
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БЭБ предотвратило растрату на закупках почти ₴692 миллионов

Казна и Политика
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Бюро экономической безопасности предотвратило растрату 691,7 млн ​​грн бюджетных средств на тендерных закупках.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
«Аналитики Бюро экономической безопасности Украины за первую половину 2023 года не допустили растрати средств государственного бюджета на сумму 691,7 млн грн во время проведения тендерных закупок», — говорится в сообщении.
С начала 2023 года аналитики БЭБ проанализировали более 30 тысяч тендеров с участием распорядителей государственных средств. Одним из распространенных нарушений является проведение инициаторами закупок тендеров по завышенным ценам.
Например, в Днепре пытались купить дизель-генераторы на 30% дороже рыночной стоимости. В Киеве — вдвое более дорогие продукты питания и кабели для энергетической компании, в Ровно — медоборудование.
В БЭБ отмечают, что еще одна распространенная схема — нецелевое использование бюджетных средств. К примеру, должностные лица одного из государственных предприятий в сфере управления автомобильными дорогами перечислили 1 млрд грн бюджетных средств в пользу коммерческого предприятия, якобы в качестве предоставления гарантий и выплат по договорам факторинга. Должностные лица еще одного государственного учреждения планировали потратить на благоустройство и озеленение территории 40 млн грн. Некоторые предприятия — победители тендеров не декларируют полученные бюджетные средства.
Наибольшее количество нарушений при проведении закупок за государственные средства аналитики Бюро выявили в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
По материалам:
Укрінформ
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