БЭБ предотвратило растрату более 20 миллионов на строительстве фортификаций — Finance.ua

БЭБ предотвратило растрату более 20 миллионов на строительстве фортификаций Сегодня 05:13 — Криминал

БЭБ предотвратило растрату более 20 миллионов на строительстве фортификаций

Бюро экономической безопасности Украины, по материалам Государственной службы финансового мониторинга, разоблачили строительную компанию в попытке растраты бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

«Предприятие неоднократно становилось победителем тендерных торгов, проведенных одним из департаментов Харьковской областной государственной администрации. Всего компания получила подряд на строительство фортификационных сооружений стоимостью свыше 240 млн грн. Установлено, что часть средств, а именно 20,45 млн грн общество перевело на счета физического лица — предпринимателя, зарегистрированного в январе 2024 года», — говорится в сообщении.

Упоминаемое лицо фактически работает администратором заведения питания, то есть не имеет отношения к строительству. В то же время после получения средств она пыталась перечислить их на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых «конвертационных центров».

В настоящее время исходящие платежи по счетам физлица предпринимателя остановлены. 20,45 млн грн заблокировано.

Детективы БЭБ принимают дальнейшие меры по недопущению растрат бюджетных средств, выделенных для строительства фортификационных сооружений на территории Харьковской области.

Досудебное расследование продолжается.

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