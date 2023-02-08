БЭБ и СБУ заблокировали многомиллионную схему легализации наличных денег, похищенных на оккупированных территориях — Finance.ua
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БЭБ и СБУ заблокировали многомиллионную схему легализации наличных денег, похищенных на оккупированных территориях

Криминал
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Детективы Бюро экономической безопасности и сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили международную схему незаконного вывоза национальной валюты из временно оккупированных территорий за границу для последующего ввоза и легализации на территории Украины.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
Следствием установлено, что лица вывозили из Украины похищенные деньги через территорию россии и беларуси в страны ЕС.
БЭБ и&nbsp;СБУ заблокировали многомиллионную схему легализации похищенной на&nbsp;оккупированных территориях наличных денег
БЭБ и СБУ заблокировали многомиллионную схему легализации похищенной на оккупированных территориях наличных денег, фото БЕБ
Впоследствии наличные деньги завозились в Украину в скрытых от визуального осмотра пустых отсеках автомобилей, дорожных чемоданах, с использованием фиктивных деклараций происхождения денег и т.д. и легализовывались.
Общий объем нелегально перевезенных средств составляет сотни миллионов гривен.
Правоохранители установили, что ввезенные средства вводились в обращение и использовались для создания реальных угроз национальным интересам Украины.
Детективы БЭБ и оперативники СБУ разоблачили двух участников схемы во время очередного ввоза 16 млн налички. По результатам обысков в квартире и автомобилях обнаружены замаскированные мешки с камнями, внешне похожими на янтарь, печати с оттисками иностранных субъектов хозяйствования и наличные в чемоданах. На изъятые незадекларированные средства подозреваемых наложен арест. В дальнейшем они будут направлены на нужды армии.
Досудебное расследование в уголовном производстве начатом по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 и ч. 1 ст. 358 УК Украины, ведут детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.
Мероприятия по разоблачению и пресечению незаконной деятельности проводились совместно с сотрудниками Управления СБУ во Львовской области при координации ГУ «І» СБУ и в сотрудничестве с оперативным подразделением Государственной пограничной службы Украины.
По материалам:
Finance.ua
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