БЭБ и Минфин Польши будут вместе расследовать незаконное перемещение наличных денег через границу — Finance.ua

БЭБ и Минфин Польши будут вместе расследовать незаконное перемещение наличных денег через границу Сегодня 16:51 — Криминал

БЭБ и Минфин Польши будут вместе расследовать незаконное перемещение наличных денег через границу

БЭБ совместно с подразделением Минфина Польши будут расследовать незаконное перемещение наличных денег через границу.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

«Бюро экономической безопасности Украины наладило взаимодействие с Национальной сокровищной администрацией Министерства финансов Республики Польша в рамках рабочей поездки делегации Бюро в Варшаву. Договоренности касаются совместного противодействия международным экономическим преступлениям, в частности незаконному перемещению наличных средств через таможенную границу Украины и Польши», — говорится в сообщении.

По результатам встреч согласован алгоритм взаимодействия аналитических и оперативных подразделений Бюро экономической безопасности Украины и Национальной скарбовой администрации Минфина Польши.

«Мы благодарны коллегам за конструктивную работу. У каждой из стран есть определенный опыт, свои инструменты выявления преступлений, и я уверен, что соединение усилий приведет к более существенному результату. Мы уже фиксируем нередкие случаи перемещения наличных через государственную границу, но получение информации о путях легализации этих денег помогут в борьбе с отмыванием доходов», — отметил заместитель директора БЭБ Виталий Гагач.

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