Базовая инфляция в Европе достигла рекордного уровня — Bloomberg — Finance.ua
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Базовая инфляция в Европе достигла рекордного уровня — Bloomberg

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Еврозона в январе 2023 зафиксировала рекордный уровень базовой инфляции.
Как сообщает Bloomberg, темпы роста базовых цен достигли 5,3%, что превышает предварительную оценку в 5,2%.
Общий показатель инфляции, включающий цены на продукты питания и электроэнергию, также вырос на 0,1 процентного пункта до 8,6% после того, как показатель в Германии оказался выше предварительной оценки агентства.
Как говорится в материале, такие результаты базовой инфляции будут еще больше побуждать ЕЦБ к дальнейшему усилению монетарной политики в рамках удержания фундаментального ценового давления даже тогда, когда общий показатель выравнивается.
Чиновники ЕЦБ намерены повысить депозитную ставку до 3% с 2,5%. Рынки усилили свои ожидания по ужесточению монетарной политики, и сейчас прогнозируют пик цикла изменения ставок ЕЦБ на уровне около 3,75%.

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По материалам:
УНІАН
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