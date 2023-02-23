Базовая инфляция в Европе достигла рекордного уровня — Bloomberg Сегодня 19:15 — Валюта

Еврозона в январе 2023 зафиксировала рекордный уровень базовой инфляции.

Как сообщает Bloomberg , темпы роста базовых цен достигли 5,3%, что превышает предварительную оценку в 5,2%.

Общий показатель инфляции, включающий цены на продукты питания и электроэнергию, также вырос на 0,1 процентного пункта до 8,6% после того, как показатель в Германии оказался выше предварительной оценки агентства.

Как говорится в материале, такие результаты базовой инфляции будут еще больше побуждать ЕЦБ к дальнейшему усилению монетарной политики в рамках удержания фундаментального ценового давления даже тогда, когда общий показатель выравнивается.

Чиновники ЕЦБ намерены повысить депозитную ставку до 3% с 2,5%. Рынки усилили свои ожидания по ужесточению монетарной политики, и сейчас прогнозируют пик цикла изменения ставок ЕЦБ на уровне около 3,75%.

УНІАН По материалам:

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