Байден запретил менять на доллары спецправа заимствования рф и беларуси — Finance.ua
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Байден запретил менять на доллары спецправа заимствования рф и беларуси

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Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий американскому Минфину обмен долларов на специальные права заимствования (SDR) для россии и беларуси.
Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.
«В понедельник, 4 октября 2022 года, президент подписал закон, запрещающий министру финансов участвовать в операциях, связанных с обменом специальных прав заимствования, которыми владеет россия или беларусь», — говорится в сообщении.
SDR — специальные права заимствования, которыми осуществляет расчеты Международный валютный фонд (МВФ).
Законопроект о запрете обмена спецправами заимствования Конгресс одобрил в мае. Помимо запрета обмена, закон обязывает главу Минфина содействовать, чтобы другие страны отказывались от конвертации SDR в валюту. Действие закона рассчитано на пять лет.
При этом действие закона может прекратиться досрочно. Для этого необходимо, чтобы президент США подтвердил Конгрессу, что россия и беларусь перестали вести деятельность, направленную против суверенитета и целостности Украины.
Спецправа заимствования входят в состав интернациональных резервов россии. По данным российского Центробанка на 16 сентября, резервы составили $557,7 млрд.
23 августа 2021 г. вступило в силу решение МВФ о распределении 456 млрд SDR (эквивалент $650 млрд) между странами-членами пропорционально их квотам в фонде. россия тогда получила 2,71% SDR на сумму $18 млрд.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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