Байден требует от владельцев АЗС снизить цены на топливо — Finance.ua

Байден требует от владельцев АЗС снизить цены на топливо
Президент США Джозеф Байден требует от владельцев автозаправочных станций снизить стоимость бензина «прямо сейчас», учитывая сложную ситуацию в стране на фоне противостояния с рф.
Об этом он заявил в своем Twitter.
«Мое послание компаниям, которые управляют автозаправочными станциями и устанавливают цены на заправках, простое: это время войны и глобальной опасности», — говорится в сообщении.
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Таким образом, Байден призывает предпринимателей снизить стоимость топлива.
«Снизьте цену, которую вы взимаете на заправке, чтобы показать стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — подчеркнул американский президент.
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