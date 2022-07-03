Байден требует от владельцев АЗС снизить цены на топливо — Finance.ua

Байден требует от владельцев АЗС снизить цены на топливо Сегодня 11:29 — Энергетика

Байден требует от владельцев АЗС снизить цены на топливо

Президент США Джозеф Байден требует от владельцев автозаправочных станций снизить стоимость бензина «прямо сейчас», учитывая сложную ситуацию в стране на фоне противостояния с рф.

Об этом он заявил в своем Twitter.

«Мое послание компаниям, которые управляют автозаправочными станциями и устанавливают цены на заправках, простое: это время войны и глобальной опасности», — говорится в сообщении.

Таким образом, Байден призывает предпринимателей снизить стоимость топлива.

«Снизьте цену, которую вы взимаете на заправке, чтобы показать стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — подчеркнул американский президент.

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