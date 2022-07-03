Байден требует от владельцев АЗС снизить цены на топливо — Finance.ua
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Байден требует от владельцев АЗС снизить цены на топливо

Энергетика
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Байден требует от владельцев АЗС снизить цены на топливо
Байден требует от владельцев АЗС снизить цены на топливо
Президент США Джозеф Байден требует от владельцев автозаправочных станций снизить стоимость бензина «прямо сейчас», учитывая сложную ситуацию в стране на фоне противостояния с рф.
Об этом он заявил в своем Twitter.
«Мое послание компаниям, которые управляют автозаправочными станциями и устанавливают цены на заправках, простое: это время войны и глобальной опасности», — говорится в сообщении.

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Таким образом, Байден призывает предпринимателей снизить стоимость топлива.
«Снизьте цену, которую вы взимаете на заправке, чтобы показать стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — подчеркнул американский президент.

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По материалам:
suspilne.media
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