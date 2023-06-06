Байден подписал закон о приостановлении потолка госдолга США — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Байден подписал закон о приостановлении потолка госдолга США

Мир
26
Байден подписал закон о приостановлении потолка госдолга США
Байден подписал закон о приостановлении потолка госдолга США
Президент США Джо Байден 3 июня подписал закон о приостановлении лимита государственного долга США до 1 января 2025 года, чтобы предотвратить первый в истории США дефолт.
«Я только что подписал закон о двухпартийном бюджетном соглашении, которое предотвращает первый в истории дефолт, одновременно уменьшая дефицит, защищая социальное страхование, медицинскую помощь и медицинскую помощь, а также выполняя наши страшные обязательства перед нашими ветеранами», — написал Байден в твите с коротким видео, на котором можно видеть, как он подписывает закон.
Приостановка лимита долга до начала 2025 года снимает угрозу дефолта до президентских выборов в следующем году, сообщает CNN.
Помимо установления лимита задолженности закон ограничивает расходы, не связанные с обороной, расширяет требования к работе для некоторых получателей талонов на питание и отзывает некоторые фонды помощи COVID-19.
Двухпартийное соглашение по ограничению долга было заключено между Белым домом и республиканцами в Палате представителей Конгресса США. Законодатели успели до 5 июня, даты, о которой министерство финансов предупреждало, что больше не сможет выплачивать все обязательства страны полностью и своевременно.
Палата представителей приняла законопроект в среду, а Сенат — в четверг.
После согласования соглашение получило негативную реакцию как со стороны крайних левых, так и ультраправых, но было поддержано широким кругом законодателей из обеих партий.
Двухпартийное соглашение по предотвращению долгового дефолта не ограничит способность администрации президента США предоставлять помощь Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.