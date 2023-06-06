Байден подписал закон о приостановлении потолка госдолга США — Finance.ua

Байден подписал закон о приостановлении потолка госдолга США
Президент США Джо Байден 3 июня подписал закон о приостановлении лимита государственного долга США до 1 января 2025 года, чтобы предотвратить первый в истории США дефолт.
«Я только что подписал закон о двухпартийном бюджетном соглашении, которое предотвращает первый в истории дефолт, одновременно уменьшая дефицит, защищая социальное страхование, медицинскую помощь и медицинскую помощь, а также выполняя наши страшные обязательства перед нашими ветеранами», — написал Байден в твите с коротким видео, на котором можно видеть, как он подписывает закон.
Приостановка лимита долга до начала 2025 года снимает угрозу дефолта до президентских выборов в следующем году, сообщает CNN.
Помимо установления лимита задолженности закон ограничивает расходы, не связанные с обороной, расширяет требования к работе для некоторых получателей талонов на питание и отзывает некоторые фонды помощи COVID-19.
Двухпартийное соглашение по ограничению долга было заключено между Белым домом и республиканцами в Палате представителей Конгресса США. Законодатели успели до 5 июня, даты, о которой министерство финансов предупреждало, что больше не сможет выплачивать все обязательства страны полностью и своевременно.
Палата представителей приняла законопроект в среду, а Сенат — в четверг.
После согласования соглашение получило негативную реакцию как со стороны крайних левых, так и ультраправых, но было поддержано широким кругом законодателей из обеих партий.
Двухпартийное соглашение по предотвращению долгового дефолта не ограничит способность администрации президента США предоставлять помощь Украине.
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