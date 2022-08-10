Байден подписал закон о 52 миллиардах долларов субсидий на производство чипов в США — Finance.ua

Байден подписал закон о 52 миллиардах долларов субсидий на производство чипов в США Сегодня 22:05 — Технологии&Авто

Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении субсидий в размере 52,7 млрд долларов для производства полупроводников и исследований в США.

Об этом пишет Reuters.

Закон также предусматривает наращивание усилий по повышению конкурентоспособности Соединенных Штатов по сравнению с научно-техническими усилиями Китая.

«Будущее будет сделано в Америке», — сказал Байден, назвав этот шаг «инвестицией, которая бывает раз на поколение в самой Америке».

На церемонии подписания присутствовали руководители таких технологических компаний, как Micron, Intel, Lockheed Martin, HP и Advanced Micro Devices (AMD), губернаторы Пенсильвании и Иллинойса, мэры Детройта, Кливленда и Солт-Лейк-Сити и законодатели.

Белый дом заявил, что принятие закона стимулирует новые инвестиции в чипы.

Отмечается, что Qualcomm в понедельник согласилась приобрести дополнительные полупроводниковые микросхемы на нью-йоркскую фабрику GlobalFoundries на сумму 4,2 млрд долларов, доведя общую сумму закупок до 7,4 млрд долларов к 2028 году.

Предполагается, что после подписания закона и вступления в силу Министерства торговли США разработает и обнародует правила рассмотрения заявок на субсидии. Но сроки этой работы пока неясны, не известно также, сколько времени понадобится для получения финансирования на заявленные проекты.

Белый дом также сообщил об инвестициях Micron в размере $40 млрд в производство чипов памяти. Это увеличит долю США на мировом рынке карт памяти с 2% до 10%.

Критики законопроекта утверждали, что он станет подарком прибыльным компаниям, производящим чипы, ранее закрывшие заводы в США. Байден заявил, что «этот закон не выдает компаниям незаполненные чеки». Он призван смягчить дефицит микросхем, коснувшийся многих отраслей — автомобилестроение, производство вооружений, бытовой техники и видеоигр.

Кроме субсидий, закон включает 25%-ный инвестиционный налоговый кредит для заводов по производству чипов, общая стоимость его оценивается в $24 млрд. Закон позволит выделить $200 млрд в течение 10 лет на стимулирование научных исследований в США, чтобы лучше конкурировать с Китаем.

Для финансирования этих инвестиций Конгрессу нужно будет принять отдельный закон об ассигнованиях, отмечает Reuters.

Отмечается, что Китай предпринимал лоббистские попытки заблокировать «закон о чипах».

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что страна «решительно выступает против» и назвала закон таким, который напоминает о «менталитете холодной войны».

Байден отметил, что Соединенные Штаты нуждаются в чипах для ключевых систем вооружения, таких как ракеты Javelin.

«Не удивительно, что Коммунистическая партия Китая активно лоббировала бизнес США против этого законопроекта», — сказал Байден.

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Економічна Правда По материалам:

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