Банкротство физлица: как происходит процедура и каковы последствия — Finance.ua

Банкротство физлица: как происходит процедура и каковы последствия Сегодня 17:04 — Личные финансы

Банкротство физлица: как происходит процедура и каковы последствия

В Украине уже три года физические лица можно официально признавать банкротами. Однако, несмотря на значительные объемы просроченной задолженности, только 978 украинцев инициировали процедуру своего банкротства. Об этом говорится в материале The page

Банкротство обычных физлиц (не предпринимателей) стало возможным с 21 октября 2019 года. Тогда вступил в силу Кодекс по процедурам банкротства. Книга четвертая кодекса в который раз посвящена банкротству физлиц.

Согласно определению, должником является юрлицо или физлицо, неспособное выполнить свои денежные обязательства, срок выполнения которых наступил.

Кто может подавать заявление о банкротстве

Инициировать банкротство может только сам должник.

Основанием для открытия хозяйственным судом производства о неплатежеспособности физического лица может стать хотя бы одно из следующих условий:

размер просроченной задолженности составляет не менее 30 размеров минимальной зарплаты (сейчас это 201 тыс. грн);

должник не погашает долги в размере более 50% ежемесячных платежей в течение двух месяцев по каждому из финансовых обязательств;

в исполнительном производстве вынесено постановление об отсутствии у физического лица имущества, на которое может быть обращено взыскание;

существуют другие обстоятельства, подтверждающие риск наступления неплатежеспособности должника.

Человек может иметь несколько оснований для банкротства сразу. В этом случае шансы на открытие производства растут.

Какие долги можно списать в рамках банкротства физлиц

Процедура банкротства физического лица предусматривает списание каких-либо долгов, возникших на основании договора. Это:

банковские кредиты;

кредиты в небанковских финансовых учреждениях (МФО);

всевозможные займы;

задолженности по коммунальным услугам;

разные штрафы;

налоговая задолженность;

задолженности по любым договорам и сделкам гражданско-правового характера.

После завершения процедуры банкротства физическое лицо освобождается от долгов (требований кредиторов). Однако признание банкротом не освобождает от таких долгов:

по возмещению ущерба, причиненного увечьем, другими повреждениями здоровья или смертью физического лица;

по уплате алиментов;

неразрывно связаны с личностью физического лица.

Последствия признания физлица банкротом

Если человек признан банкротом, то на него налагаются следующие ограничения:

невозможность в течение 5 лет открытия нового производства о банкротстве, если только долги по предыдущему делу о банкротстве не были погашены;

обязанность в течение 5 лет при заключении договоров займа, кредитных договоров, договора поручительства или договора залога в письменном виде уведомлять другую сторону о факте своей неплатежеспособности;

в течение 3 лет невозможность считаться лицом, имеющим безупречную деловую репутацию (что требуется при отборе на отдельные должности).

Однако это еще не все. На 120 дней от начала производства до объявления банкротом или закрытием дела на физлицо тоже налагается ряд ограничений: быть поручителем; заключать договор займа или пожизненного содержания, перевода долга; продавать имущество, если его стоимость превышает 10 минзарплат. Кроме того, суд может наложить и другие ограничения, например, запретить выезд за границу, наложить арест на имущество, запретить заключать договоры.

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The page По материалам:

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