Банкиры объяснили низкие ставки по вкладам — Finance.ua

Банкиры объяснили низкие ставки по вкладам

Основная причина низкой ставки — сокращение объемов нового кредитования.

Главную причину низких депозитных ставок банкиры назвали в ходе круглого стола «Как сохранить и приумножить сбережения в условиях военного положения», проведенного «Финансовым клубом».

«Во всех банках наблюдается сверхликвидность. И отсутствие активных темпов кредитования влияет на это. Поэтому сейчас нет объективной причины резко поднимать ставки или привлекать депозиты», — рассказал директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

Замораживание кредитования сразу после начала войны лишило банки потребности в новых депозитах любой ценой.

«Банки кредитуют в первую очередь корпоративный бизнес и очень ограниченно. Часть клиентов, способных брать кредиты, значительно уменьшилась по сравнению с довоенным периодом. Соответственно, потребности банков в дополнительной ликвидности очень ограничены. Банковская система является сверхликвидной и банкам хватает ресурсной базы. Поэтому у нас нет острой потребности в привлечении новых средств в больших объемах», — сказал руководитель отдела депозитов ПУМБ Никита Малясов.

Зампред правления ТАСкомбанка Артур Муравицкий констатирует слабое корпоративное кредитование.

«Банковская система ликвидна и дополнительные средства не нужны, потому что практически остановилось кредитование: корпоративный сектор лишь немного банками кредитуется. Корпоративное кредитование всегда проводилось по минимальным ставкам, поэтому тренда для роста депозитных ставок нет. И второй фактор — это „экономика“ банков, которые находятся в ситуации тех или иных кредитных каникул, когда клиенты не платят проценты по кредитам», — отметил банкир.

В таких условиях вкладчикам не следует рассчитывать, что депозитная ставка компенсирует инфляционное обесценивание гривны.

«Сейчас просто нет объективных причин у банков — ни экономических, ни по ликвидности, чтобы платить адекватные с точки зрения макроэкономики ставки по депозитам. Процент по депозитам на данный момент не покрывает темпы инфляции. Это реалии военного времени», — сказал Артур Муравицкий.

Депозитная ставка потеряла важность для вкладчиков во время войны

В то же время в условиях войны украинцы пересмотрели свое отношение к хранению денег в банках: оперативный доступ к средствам стал основным преимуществом, а доходность вложений потеряла лидерскую позицию.

«Ставка по депозиту, доходность, не очень интересует клиента. Поэтому банки и снизили ставки. Потому что не это определяющий фактор для размещения депозита, а надежность вкладов, понимание того, что деньги хранятся, что банковская система работает, что деньги где-то хранятся в надежном месте, и есть постоянный доступ к ним», — заявил заместитель председателя правления Укргазбанка Родион Морозов.

По его словам, депозит — это отложенная сохранность средств. «Оно гораздо важнее для клиента, чем непосредственно доходность. И я считаю, что если бы банки в эти два месяца повышали ставки, это, наоборот, вызывало бы сомнения в том, что банк работает надежно и стабильно», — пояснил он.

Поэтому банки пытаются предложить другие стимулы размещать депозиты. Мы ищем дополнительные мотивации, потому что во время войны психология человека сдвинулась с базовых экономических вещей на базовые ценности. Мы стараемся создать дополнительные стимулы, чтобы клиентов с текущих счетов постепенно привлекать на депозиты", — сказал Родион Морозов.

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