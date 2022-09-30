Банки выдали аграриям кредитов на 62,5 млрд гривен, — Минагрополитики Сегодня 14:32 — Кредит&Депозит

С начала 2022 года в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9» 33626 сельхозпроизводителей привлекли кредитов на сумму 62,509 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українські Новини.

Отмечается, что с 1 июня по сегодняшний день украинские банки выделили аграриям кредитов на сумму 23,958 млрд гривен.

Лидеры по объемам кредитования за этот период:

Киевская (8,926 млрд гривен),

Винницкая (6,749 млрд гривен),

Кировоградская (6,119 млрд гривен),

Днепропетровская (4,111 млрд гривен),

Одесская (4,026 млрд гривен)

и Львовская (3,556 млрд гривен) области.

Наибольшие объемы кредитов за это время предоставили:

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Українські Новини По материалам:

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