Банки выдали аграриям кредитов на 62,5 млрд гривен, — Минагрополитики — Finance.ua
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Банки выдали аграриям кредитов на 62,5 млрд гривен, — Минагрополитики

Кредит&Депозит
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С начала 2022 года в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9» 33626 сельхозпроизводителей привлекли кредитов на сумму 62,509 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українські Новини.
Отмечается, что с 1 июня по сегодняшний день украинские банки выделили аграриям кредитов на сумму 23,958 млрд гривен.
Лидеры по объемам кредитования за этот период:
  • Киевская (8,926 млрд гривен),
  • Винницкая (6,749 млрд гривен),
  • Кировоградская (6,119 млрд гривен),
  • Днепропетровская (4,111 млрд гривен),
  • Одесская (4,026 млрд гривен)
  • и Львовская (3,556 млрд гривен) области.
Наибольшие объемы кредитов за это время предоставили:
Райффайзен Банк (13,555 млрд гривен),
Приватбанк (13 млрд гривен),
Ощадбанк (10,44 млрд гривен),
Укргазбанк (6,597 млрд гривен),
Креди Агриколь Банк (5,448 млрд гривен), банк «ПУМБ» (4,374 млрд гривен).
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
Українські Новини
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