Банки VS небанковские финучреждения: юристы Moneyveo рассказали о главных отличиях — Finance.ua

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Банки VS небанковские финучреждения: юристы Moneyveo рассказали о главных отличиях

Сегодня 11:09

Как банки и финансовые учреждения адаптировались к ограничениям, карантинам и другим вызовам, какие инновации происходят в этих организациях и как изменилась регуляторная политика — этим и многим другим вопросам был посвящен VIII Legal Banking Forum, который состоялся в Киеве. Среди спикеров мероприятия — народные депутаты, представители Национального банка Украины, представители правительства, судьи Верховного Суда. К участию в форуме были приглашены и эксперты Moneyveo.

В частности, выступление Ирины Стародуб, руководителя судебного отдела компании, было посвящено отличиям судебной практики банковского и небанковского сектора. Ирина отметила, что эти отличия определяются разными видами споров, превалирующих в каждой из сфер, и сегментами рынка. Так, небанковский сектор занимается в основном взысканием задолженности. Значительную часть в практике таких компаний составляют и иски о признании договоров недействительными. В банковском секторе такие споры хоть не часто, но тоже встречаются. Ирина проанализировала несколько таких кейсов. В заключении они подчеркнула: чтобы компании свести к минимуму вероятность споров, условия и правила предоставления услуг должны быть конкретизированы и подписаны пользователем таких услуг. Именно этим правилом пользуются в Moneyveo.

Еще одним вопросом, который раскрыли эксперты компании, был характер отношений между банковскими и небанковскими учреждениями. Так, Александр Остапчук, руководитель отдела договорной поддержки, уверяет: эти организации являются скорее союзниками, чем конкурентами. «Мы работаем на одном финансовом рынке, но с разными категориями потребителей», — подчеркнул Александр. Он добавил, что если сравнить клиентов банка и небанковского финансового учреждения, то отличия станут очевидными. Так, первые являются пользователями кредитной карты с большим кредитным лимитом. В то время как вторые заинтересованы в нерегулярных кредитах до зарплаты до 30 тыс. грн. А вот в вопросе регулятивной политики все участники финансового рынка работают в одинаковых условиях. Ведь, как подчеркнул спикер, никаких преференций от регулятора небанковские финансовые учреждения сегодня не имеют.

Напомним, что в прошлом году команда юридического департамента Moneyveo была отмечена рядом профессиональных наград. Так, по итогам исследования BEST LEGAL DEPARTMENTS она получила звание лучшей в сфере финансовых услуг. К тому же Ирина Стародуб, руководитель судебного отдела Moneyveo, была отмечена в рейтинге Ukrainian Women in Law как одна из тех специалисток, которые своей деятельностью системно влияют на развитие рынка, формируют основные тенденции в определенных сферах права и вносят значительный вклад в динамичный рост профессиональной сферы. А Анна Пархоменко, заместитель директора юридического департамента компании, стала одним из самых успешных корпоративных юристов согласно рейтингу профессионального издания «Юридическая газета». Как отмечают в Moneyveo, все эти награды — подтверждение экспертности команды, особенностью которой является высокая квалифицированность, профессиональная зрелость, умение принимать решения и нести за них ответственность.

По материалам: Moneyveo

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