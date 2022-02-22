Банки VS небанковские финучреждения: юристы Moneyveo рассказали о главных отличиях — Finance.ua

Банки VS небанковские финучреждения: юристы Moneyveo рассказали о главных отличиях
Сегодня 11:09
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Как
банки и финансовые учреждения
адаптировались к ограничениям, карантинам
и другим вызовам, какие инновации
происходят в этих организациях и как
изменилась регуляторная политика —
этим и многим другим вопросам был
посвящен VIII Legal Banking Forum, который состоялся
в Киеве. Среди спикеров мероприятия —
народные депутаты, представители
Национального банка Украины, представители
правительства, судьи Верховного Суда.
К участию в форуме были приглашены и
эксперты Moneyveo.
В
частности,
выступление Ирины Стародуб, руководителя
судебного отдела компании, было посвящено
отличиям судебной практики банковского
и небанковского сектора. Ирина отметила,
что эти отличия определяются разными
видами споров, превалирующих в каждой
из сфер, и сегментами рынка. Так,
небанковский сектор занимается в
основном взысканием задолженности.
Значительную часть в практике таких
компаний составляют и иски о признании
договоров недействительными. В банковском
секторе такие споры хоть не часто, но
тоже встречаются. Ирина проанализировала
несколько таких кейсов. В заключении
они подчеркнула: чтобы компании свести
к минимуму вероятность споров, условия
и правила предоставления услуг должны
быть конкретизированы и подписаны
пользователем таких услуг. Именно этим
правилом пользуются
в Moneyveo.
Еще
одним вопросом, который раскрыли эксперты
компании, был характер отношений между
банковскими и небанковскими учреждениями.
Так, Александр Остапчук, руководитель
отдела договорной поддержки, уверяет:
эти организации являются скорее
союзниками, чем конкурентами. «Мы
работаем на одном финансовом рынке, но
с разными категориями потребителей»,
— подчеркнул Александр. Он добавил, что
если сравнить клиентов банка и
небанковского финансового учреждения,
то отличия станут очевидными. Так, первые
являются пользователями кредитной
карты с большим кредитным лимитом. В то
время как вторые заинтересованы в
нерегулярных кредитах до зарплаты до
30 тыс. грн. А вот в вопросе регулятивной
политики все участники финансового
рынка работают в одинаковых условиях.
Ведь, как подчеркнул спикер, никаких
преференций от регулятора небанковские
финансовые учреждения сегодня не имеют.
Напомним,
что в прошлом году команда юридического
департамента Moneyveo была отмечена рядом
профессиональных наград. Так, по итогам
исследования BEST LEGAL DEPARTMENTS она получила
звание лучшей в сфере финансовых услуг.
К тому же Ирина Стародуб, руководитель
судебного отдела Moneyveo, была отмечена в
рейтинге Ukrainian Women in Law как одна из тех
специалисток, которые своей деятельностью
системно влияют на развитие рынка,
формируют основные тенденции в
определенных сферах права и вносят
значительный вклад в динамичный рост
профессиональной сферы. А Анна Пархоменко,
заместитель директора юридического
департамента компании, стала одним из
самых успешных корпоративных юристов
согласно рейтингу профессионального
издания «Юридическая газета». Как
отмечают в Moneyveo, все эти награды —
подтверждение экспертности команды,
особенностью которой является высокая
квалифицированность, профессиональная
зрелость, умение принимать решения и
нести за них ответственность.
По материалам: Moneyveo
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