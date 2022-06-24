Банки в россии перестали открывать депозиты в долларах и евро — Finance.ua

Банки в россии перестали открывать депозиты в долларах и евро Сегодня 14:34 — Кредит&Депозит

Банки в россии перестали открывать депозиты в долларах и евро

Крупные российские банки, среди которых «Совкомбанк», ПСБ, «Росбанк», «Открытие», Райффайзенбанк и «Тинькофф», не открывают своим клиентам накопительные счета и вклады в долларах и евро. Все из-за санкций, введенных против россии за войну в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, в «Совкомбанке» сейчас нельзя открыть валютный счет. В ПСБ заявили, что для новых клиентов ничего не могут предложить, а «для действующих есть варианты».

В «Росбанке» оформить счета в долларах и евро невозможно с 9 июня. Вместо этого доступны рублевые депозиты.

В банке «Открытие» вклады открываются только в национальной валюте. Счета недоступны с 15 июня, а депозиты — уже 1,5 месяца.

В Райффайзенбанке также заявили, что у банка нет вкладов и накопительных счетов.

Как «Тинькофф» грабит россиян

Недавно банк ввел огромную комиссию за валютные переводы SWIFT в долларах, евро и фунтах.

Она составит 3%, но не менее 200 долларов.

«Минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 тыс. долл. Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения количества проверок со стороны западных партнеров и снижения объема обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков», — говорится в сообщении.

А с 23 июня у банка будет комиссия по обслуживанию валютных счетов (в евро, долларах, фунтах и швейцарских франках). Если на счете более 1000 условных единиц, придется платить 1% суммы вклада ежемесячно.

Сьогодні По материалам:

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