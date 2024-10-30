Банки увеличат кредитование населения и ослабят требования к заемщикам — Finance.ua
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Банки увеличат кредитование населения и ослабят требования к заемщикам

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В ІV квартале 2024 года банки Украины ожидают роста спроса на все виды розничных кредитов. Банки планируют смягчать кредитные стандарты для потребительских кредитов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос об условиях банковского кредитования НБУ (IV квартал 2024 года).
По данным опроса, спрос населения на ссуды рос три квартала подряд, в ІІІ квартале — больше всего на потребительские кредиты. Основными факторами повышения спроса на розничные кредиты были лучшие потребительские настроения и более низкие процентные ставки. Рост расходов на товары долгосрочного пользования подпитывал спрос на потребительские кредиты. Отдельные банки сообщили о более низком спросе на кредиты из-за оживления банковской конкуренции.
В ІІІ квартале финучреждения в дальнейшем смягчали стандарты кредитования для населения. Этому в первую очередь способствовало повышение общей конкуренции. Позитивные ожидания платежеспособности клиентов способствовали смягчению кредитных стандартов для потребительских кредитов. В то же время ухудшение инфляционных и курсовых ожиданий несколько сдерживало ослабление стандартов для ипотеки.
В ІІІ квартале уровень одобрения заявок на потребительские кредиты вырос. В то же время банки снизили стоимость кредитов населению. Для потребительских кредитов финучреждения увеличили размер ссуд.
Текущий опрос об условиях банковского кредитования проводился с 16 сентября по 7 октября 2024 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.
По материалам:
РБК-Україна
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