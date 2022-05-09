Банки сократили сеть отделений на 171 до 6 514 отделений в 1-м квартале — Finance.ua

Банки сократили сеть отделений на 171 до 6 514 отделений в 1-м квартале

Сегодня 16:32 — Казна и Политика

В январе-марте 2022 года количество банковских отделений сократилось на 171 единицу до 6 514 отделений.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

Значительное сокращение региональной сети среди действующих банков произошло у Ощадбанка — на 96 отделений, МТБ Банка и банка «Пивденный» — на 8 отделений у каждого, Креди Агриколь Банка — 7 отделений.

Наибольший прирост по количеству отделений показали: Райффайзен Банк — 23 отделения, ПУМБ — 15 отделений, Аккордбанк — 5 отделений.

Наибольшей региональной сетью в Украине обладают: Ощадбанк — 1 506 отделений, Приватбанк — 1 491, «Райффайзен Банк» — 415, ПУМБ и Укргазбанк — по 263, УкрСиббанк — 250 отделений и А-Банк — 237 отделений.

По состоянию на 1 января 2020 количество отделений банков составляло 8 002 единицы, на 1 апреля — 7 884 отделения, на 1 июля — 7 580 отделений, на 1 октября — 7 329, на 1 января 2021 года — 7 134 отделения, на 1 апреля 2021 — 7 073, на 1 июля — 6 895 отделений, на 1 октября — 6 763 отделения, на 1 января 2022 года — 6 685 отделений, на 1 апреля 2022 года — 6 514 отделений.

Таким образом, в 2021 году количество отделений банков сократилось с 7 134 до 6 685 отделений.

В 2020 году количество отделений банков сократилось с 8 002 до 7 134.

В 2019 году количество отделений банков сократилось на 507 с 8 509 отделений.

В 2018 году количество отделений банков сократилось на 980 подразделений до 8 509.

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