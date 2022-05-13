Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит — Finance.ua

Банки подняли ставки для населения: сколько стоит кредит

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2022 года в национальной валюте составили 26,5% годовых. Это выше, чем в марте (20,6%), но значительно ниже, чем в конце прошлого года (32,0%).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

При этом новые кредиты для населения в иностранной валюте в условиях военного положения не выдаются.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий за месяц выросли с 13,2% до 13,8% годовых, по валютным выросли с 3,6% до 4,3% годовых.

Кредитный портфель банков сократился на 0,1% до — 1 046 млрд гривен, в т.ч. население сократилось на 2,2% до 245 млрд гривен, предприятий выросло на 0,6% до 744 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

Напомним, с началом войны банки Украины прекратили ипотечное и автокредитование населения. Кредиты выдаются только на текущие нужды;

доля неработающих кредитов на 1 апреля увеличилась до 27,1% против 26,6% на 1 марта;



ставки по срочным депозитам в гривне в апреле снизились на 0,9 процентного пункта — с 7,8% до 6,9% годовых, что является рекордно низким уровнем за всю историю Украины.



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