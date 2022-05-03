Банки будут штрафовать за нарушение ограничений военного времени — Finance.ua

Согласно сообщению Нацбанк расширил перечень оснований для применения штрафа в размере до 1 процента уставного капитала банка.
Пока такой штраф может быть применен за нарушение банком требований нормативно-правовых актов Национального банка, определяющих особенности функционирования банковской системы Украины в условиях военного положения или особого периода.
Справка Finance.ua:
с началом войны в Украине актуальным, как никогда, стал вопрос о возвращении вкладов из обанкротившихся банков. Специалисты рассказали, гарантируют ли сейчас возврат средств физлицам и кто именно гарантирует соответствующий возврат и в каких размерах;
Правительство расширило программу «Доступные кредиты 5-7-9%». Теперь ею могут воспользоваться и предприятия в сфере пассажирских и грузовых перевозок;
в январе-марте 2022 года банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат 0,16 млрд грн из-за полученного в марте чистого убытка в размере 10,07 млрд грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.