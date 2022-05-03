Банки будут штрафовать за нарушение ограничений военного времени — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки будут штрафовать за нарушение ограничений военного времени

Сегодня 11:01Казна и Политика
84
Банки будут штрафовать за нарушение ограничений военного времениБанки будут штрафовать за нарушение ограничений военного времени
Национальный банк решил налагать на банки штраф 1% от уставного капитала за нарушение ограничений, принятых в военное время. Соответствующее решение вступает в силу со 2 мая.
Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.
Согласно сообщению Нацбанк расширил перечень оснований для применения штрафа в размере до 1 процента уставного капитала банка.
Пока такой штраф может быть применен за нарушение банком требований нормативно-правовых актов Национального банка, определяющих особенности функционирования банковской системы Украины в условиях военного положения или особого периода.

Справка Finance.ua:

  • с началом войны в Украине актуальным, как никогда, стал вопрос о возвращении вкладов из обанкротившихся банков. Специалисты рассказали, гарантируют ли сейчас возврат средств физлицам и кто именно гарантирует соответствующий возврат и в каких размерах;
  • Правительство расширило программу «Доступные кредиты 5-7-9%». Теперь ею могут воспользоваться и предприятия в сфере пассажирских и грузовых перевозок;
  • в январе-марте 2022 года банки продемонстрировали отрицательный финансовый результат 0,16 млрд грн из-за полученного в марте чистого убытка в размере 10,07 млрд грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Сравнить и подобрать кредит можно здесь
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.