Банки будут штрафовать за нарушение ограничений военного времени — Finance.ua

Банки будут штрафовать за нарушение ограничений военного времени

Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Банки будут штрафовать за нарушение ограничений военного времени

Национальный банк решил налагать на банки штраф 1% от уставного капитала за нарушение ограничений, принятых в военное время. Соответствующее решение вступает в силу со 2 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Согласно сообщению Нацбанк расширил перечень оснований для применения штрафа в размере до 1 процента уставного капитала банка.

Пока такой штраф может быть применен за нарушение банком требований нормативно-правовых актов Национального банка, определяющих особенности функционирования банковской системы Украины в условиях военного положения или особого периода.

Справка Finance.ua:

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