Кабмін розширив програму Доступні кредити — Finance.ua
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Кабмін розширив програму Доступні кредити

Вчора 11:33Кредит&Депозит
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Кабмін розширив програму Доступні кредитиКабмін розширив програму Доступні кредити
Уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9%». Тепер нею можуть скористатись і підприємства у сфері пасажирських та вантажних перевезень.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 29 квітня.
«Запуск програм кредитування під 0% допоміг багатьом бізнесам перезапустити свою роботу. Крім того, державна програма фінансового лізингу тепер буде мати такі самі умови, як і „5-7-9“. Тобто максимально доступний лізинг. Все це потрібно, аби люди та бізнес продовжували працювати», — зазначив Денис Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Уряд розширив програму «5-7-9» на підприємства аграрного сектору. За словами Прем’єр-міністра, аграрії вже отримали кредитів на суму близько 15 млрд грн;
  • Загалом з моменту старту програми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 37 724 кредити на загальну суму 99,5 млрд грн.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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За матеріалами: Finance.ua
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