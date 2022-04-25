Підприємці отримали 3,2 млрд грн доступних кредитів — Finance.ua

Підприємці отримали 3,2 млрд грн доступних кредитів

Підприємці отримали 3,2 млрд грн доступних кредитів

Банки видали 776 пільгових кредитів бізнесам на 3,2 млрд грн за минулий тиждень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Усього з моменту старту програми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 37 724 кредити на загальну суму 99,5 млрд грн.

З них:

10,18 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі;

57,42 млрд грн — у якості антикризових кредитів;

24,68 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів;

6,87 млрд грн — кредити для с/г виробників, у т.ч. 0,5 млрд грн на інвестиційні цілі.

Нагадаємо, у березні ц.р. для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану Уряд вніс низку змін до Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Змінами передбачено суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від Уряду України на рівні 80%.

Інфографіка: Міністерство фінансів

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