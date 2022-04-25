Підприємці отримали 3,2 млрд грн доступних кредитів — Finance.ua

Усього з моменту старту програми суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 37 724 кредити на загальну суму 99,5 млрд грн.
З них:
10,18 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі;
57,42 млрд грн — у якості антикризових кредитів;
24,68 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів;
6,87 млрд грн — кредити для с/г виробників, у т.ч. 0,5 млрд грн на інвестиційні цілі.
Нагадаємо, у березні ц.р. для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану Уряд вніс низку змін до Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». Змінами передбачено суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від Уряду України на рівні 80%.
Інфографіка: Міністерство фінансів
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.