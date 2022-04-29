У I кварталі збиток банківського сектору становив 160 млн грн - НБУ — Finance.ua

У I кварталі збиток банківського сектору становив 160 млн грн - НБУ

У січні-березні 2022 року банки продемонстрували від’ємний фінансовий результат 0,16 млрд грн через отриманий у березні чистий збиток у розмірі 10,07 млрд грн.

Про це повідомили в НБУ.

Нагадаємо, що в січні-лютому чистий прибуток банківського сектору становив 9,91 млрд грн.

Із початком повномасштабної війни банки запровадили кредитні канікули та знизили комісії за користування своїми послугами. Це негативно відобразилося на процентних та комісійних доходах фінустанов. Так, темпи зростання чистого процентного доходу в березні суттєво сповільнилися — до 17% р/р, тоді як за січень-лютий цей показник зріс на 35% р/р. Чистий комісійний дохід скоротився за І квартал на 13% р/р через падіння в березні на 58% р/р.

Однак, операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками І кварталу становив 22,23 млрд грн порівняно з 13,69 млрд грн у І кварталі 2021 року.

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Від’ємний фінансовий результат І кварталу визначили значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки війни: банки сформували за квартал резерви на 21,57 млрд грн, з них у березні — на 15,86 млрд грн.

Загальне зниження бізнес-активності та падіння попиту на кредити й банківські послуги й надалі негативно впливатиме на прибутковість банків. Втрати від кредитного ризику очікувано зростатимуть з огляду на поступовий вплив економічної кризи на діяльність позичальників. Тож оцінити вплив війни на капітал банків можна буде лише із часом.

«Національному банку дуже важливо бачити реальний стан справ у банківській системі. Тому, якими б не були збитки за результатами війни, ми закликаємо банки не приховувати їх шляхом „прикрашання“ звітності. Без цього нам складно буде впровадити ефективний план оздоровлення банківської системи після перемоги. Банківська система має значний запас міцності, щоб поглинути тимчасові негативні наслідки війни. Водночас фінансові установи у разі потреби матимуть час на відновлення фінансової стійкості», — прокоментував заступник Голови Національного банку Ярослав Матузка.

Довідка Finance.ua:

Станом на 1 квітня 2022 року з 69 платоспроможних банків 44 банки були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 5,85 млрд грн, 25 — збитковими зі збитком (-6,01 млрд грн).

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