Банки блокируют денежные переводы и карты украинцев: в каких случаях могут отменять платежи — Finance.ua

Банки блокируют денежные переводы и карты украинцев: в каких случаях могут отменять платежи
Во время военного положения в Украине действуют специальные правила финансового мониторинга. Хотя в некоторых случаях были сделаны незначительные послабления, банки могут заблокировать счета и переводы клиентов. Финучреждения должны проверять переводы крупных сумм.
Об этом пишет Обозреватель.
В ПриватБанке, например, отметили, что контролируют своих клиентов, если их расходы (платежи и переводы) в месяц составляют более 500 тыс. грн. Как объяснил пресс-секретарь банка Олег Серга, это далеко не нововведение — еще в марте 2022-го НБУ опубликовал постановление, которое должны соблюдать все украинские банки.
В документе (определение НБУ № 60 от 23 марта 2022 года) говорится, что украинские финучреждения должны контролировать переводы, общая сумма которых за месяц составляет от 400 тыс. грн. Они должны контролировать:
- если банк не понимает, зачем клиент делает переводы (они рисковые). Например, если вы начнете собирать на карту благотворительную помощь и удастся набрать существенную сумму, у банка могут возникнуть вопросы, а операции могут остановить;
- если операции проводятся с участием рисковых групп: например, крупные суммы переводят PEP (чиновники, депутаты и т.п.).
Также банки могут закрывать карты клиентов, вызвавших подозрение. Финучреждение имеет право разорвать сотрудничество с тем клиентом, с которым оно по каким-либо причинам работать не может. Чаще всего это происходит с украинцами, которые проводят подозрительные операции, или банку показалось, что такие операции проводятся.
Что должны проверять банки:
- операции с наличными;
- сделки на нетипичные для клиента суммы или сумму от 400 тыс. грн;
- переводы, производимые с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);
- операции физлиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев тому назад.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!
Поделиться новостью