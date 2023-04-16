Банки блокируют денежные переводы и карты украинцев: в каких случаях могут отменять платежи — Finance.ua
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Банки блокируют денежные переводы и карты украинцев: в каких случаях могут отменять платежи

Финтех и Карты
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Банки блокируют денежные переводы и карты украинцев: в каких случаях могут отменять платежи
Банки блокируют денежные переводы и карты украинцев: в каких случаях могут отменять платежи
Во время военного положения в Украине действуют специальные правила финансового мониторинга. Хотя в некоторых случаях были сделаны незначительные послабления, банки могут заблокировать счета и переводы клиентов. Финучреждения должны проверять переводы крупных сумм.
Об этом пишет Обозреватель.
В ПриватБанке, например, отметили, что контролируют своих клиентов, если их расходы (платежи и переводы) в месяц составляют более 500 тыс. грн. Как объяснил пресс-секретарь банка Олег Серга, это далеко не нововведение — еще в марте 2022-го НБУ опубликовал постановление, которое должны соблюдать все украинские банки.
В документе (определение НБУ № 60 от 23 марта 2022 года) говорится, что украинские финучреждения должны контролировать переводы, общая сумма которых за месяц составляет от 400 тыс. грн. Они должны контролировать:
  • если банк не понимает, зачем клиент делает переводы (они рисковые). Например, если вы начнете собирать на карту благотворительную помощь и удастся набрать существенную сумму, у банка могут возникнуть вопросы, а операции могут остановить;
  • если операции проводятся с участием рисковых групп: например, крупные суммы переводят PEP (чиновники, депутаты и т.п.).
Также банки могут закрывать карты клиентов, вызвавших подозрение. Финучреждение имеет право разорвать сотрудничество с тем клиентом, с которым оно по каким-либо причинам работать не может. Чаще всего это происходит с украинцами, которые проводят подозрительные операции, или банку показалось, что такие операции проводятся.
Что должны проверять банки:
  • операции с наличными;
  • сделки на нетипичные для клиента суммы или сумму от 400 тыс. грн;
  • переводы, производимые с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);
  • операции физлиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев тому назад.

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По материалам:
Обозреватель
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